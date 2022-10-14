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Тестирование включенного фонтана в парке Ваке проводилось ежедневно - заммэра
Тестирование включенного фонтана в парке Ваке проводилось ежедневно - заммэра
Сотрудники мэрии и компании-контрактора постоянно тестировали систему, заявил представитель городских властей 14.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-14T16:55+0400
2022-10-14T16:55+0400
2022-10-14T17:19+0400
тбилиси
андриа басилая
каха каладзе
новости
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парк ваке
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ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Реконструкция фонтана в парке Ваке завершилась в конце августа и с тех пор ежедневно проводилось тестирование на месте, заявил заммэра столицы Андриа Басилая.Несчастный случай произошел 13 октября, на второй день после открытия отремонтированного фонтана. Троих подростков ударило током, когда они спустились в фонтан за упавшим туда мячом. Спасти удалось лишь двоих, одного из которых уже выписали из больницы.Как отметил Басилая, с августа тестирование системы проходило в активном режиме. По его словам, мэрия во время осуществления любого проекта требует высокие стандарты безопасности.Как отметил Басилая, сейчас следствие должно установить, почему не сработало это устройство."Сотрудники как муниципалитета, так и компании-контрактора работали в ежедневном режиме внутри включенного фонтана. Активно тестировали систему, и ни разу не было зафиксировано какого-то случая", - отметил Басилая.Обновлением фонтана и малого каскада завершился второй этап восстановительных работ в парке Ваке. На эти работы мэрия Тбилиси потратила 6,5 миллиона лари (2,3 миллиона долларов).Заммэра рассказал, что мэрия закупила проект реконструкции каскада с соответствующим экспертным заключением. После этого началась реконструкция.В этот процесс также включена муниципальная лаборатория, которая ведет технический надзор и контролирует, какие материалы и в каком объеме поступили на объект. Когда приходит время сдачи объекта, оформляется акт приема-сдачи работ, на основе которого делается экспертное заключение проведенных работ.Экспертное бюро сравнивает соответствие проекта с выполненными работами и пишет положительное заключение, после чего происходит сдача конкретных работ, пояснил Басилая.Что касается вчерашней трагедии, в рамках расследования продолжается опрос основателей компании "Грин сервис плюс", осуществлявшей работы в парке Ваке, а также сотрудников компании и мэрии Тбилиси.Накануне мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что все виновные будут привлечены к ответственности, в том числе он сам, если будет установлено преступление.Следствие ведется по статье "Нарушение правил безопасности на электрообъекте, повлекшее смерть человека", что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 7 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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тбилиси, андриа басилая, каха каладзе, новости, общество, грузия, происшествия, парк ваке
тбилиси, андриа басилая, каха каладзе, новости, общество, грузия, происшествия, парк ваке
Тестирование включенного фонтана в парке Ваке проводилось ежедневно - заммэра
16:55 14.10.2022 (обновлено: 17:19 14.10.2022)
Сотрудники мэрии и компании-контрактора постоянно тестировали систему, заявил представитель городских властей
ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Реконструкция фонтана в парке Ваке завершилась в конце августа и с тех пор ежедневно проводилось тестирование на месте, заявил заммэра столицы Андриа Басилая.
Несчастный случай произошел 13 октября, на второй день после открытия отремонтированного фонтана. Троих подростков ударило током, когда они спустились в фонтан за упавшим туда мячом. Спасти удалось лишь двоих, одного из которых уже выписали из больницы.
Как отметил Басилая, с августа тестирование системы проходило в активном режиме. По его словам, мэрия во время осуществления любого проекта требует высокие стандарты безопасности.
"Вы знаете, что у нас очень много объектов в городе, и проблем, связанных с безопасностью, у нас нигде не было. И в этом случае было предусмотрено конкретное реле, которое должно было работать во время перепадов напряжения", - сказал Басилая.
Как отметил Басилая, сейчас следствие должно установить, почему не сработало это устройство.
"Сотрудники как муниципалитета, так и компании-контрактора работали в ежедневном режиме внутри включенного фонтана. Активно тестировали систему, и ни разу не было зафиксировано какого-то случая", - отметил Басилая.
Обновлением фонтана и малого каскада завершился второй этап восстановительных работ в парке Ваке. На эти работы мэрия Тбилиси потратила 6,5 миллиона лари (2,3 миллиона долларов).
Заммэра рассказал, что мэрия закупила проект реконструкции каскада с соответствующим экспертным заключением. После этого началась реконструкция.
В этот процесс также включена муниципальная лаборатория, которая ведет технический надзор и контролирует, какие материалы и в каком объеме поступили на объект. Когда приходит время сдачи объекта, оформляется акт приема-сдачи работ, на основе которого делается экспертное заключение проведенных работ.
Экспертное бюро сравнивает соответствие проекта с выполненными работами и пишет положительное заключение, после чего происходит сдача конкретных работ, пояснил Басилая.
Что касается вчерашней трагедии, в рамках расследования продолжается опрос основателей компании "Грин сервис плюс", осуществлявшей работы в парке Ваке, а также сотрудников компании и мэрии Тбилиси.
Накануне мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что все виновные будут привлечены к ответственности, в том числе он сам, если будет установлено преступление.
Следствие ведется по статье "Нарушение правил безопасности на электрообъекте, повлекшее смерть человека", что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 7 лет.