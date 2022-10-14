https://sputnik-georgia.ru/20221014/sotrudniki-merii-ezhednevno-rabotali-vnutri-vklyuchennogo-fontana---zammera-tbilisi-271345606.html

Тестирование включенного фонтана в парке Ваке проводилось ежедневно - заммэра

Тестирование включенного фонтана в парке Ваке проводилось ежедневно - заммэра

Сотрудники мэрии и компании-контрактора постоянно тестировали систему, заявил представитель городских властей 14.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-14T16:55+0400

2022-10-14T16:55+0400

2022-10-14T17:19+0400

тбилиси

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ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Реконструкция фонтана в парке Ваке завершилась в конце августа и с тех пор ежедневно проводилось тестирование на месте, заявил заммэра столицы Андриа Басилая.Несчастный случай произошел 13 октября, на второй день после открытия отремонтированного фонтана. Троих подростков ударило током, когда они спустились в фонтан за упавшим туда мячом. Спасти удалось лишь двоих, одного из которых уже выписали из больницы.Как отметил Басилая, с августа тестирование системы проходило в активном режиме. По его словам, мэрия во время осуществления любого проекта требует высокие стандарты безопасности.Как отметил Басилая, сейчас следствие должно установить, почему не сработало это устройство."Сотрудники как муниципалитета, так и компании-контрактора работали в ежедневном режиме внутри включенного фонтана. Активно тестировали систему, и ни разу не было зафиксировано какого-то случая", - отметил Басилая.Обновлением фонтана и малого каскада завершился второй этап восстановительных работ в парке Ваке. На эти работы мэрия Тбилиси потратила 6,5 миллиона лари (2,3 миллиона долларов).Заммэра рассказал, что мэрия закупила проект реконструкции каскада с соответствующим экспертным заключением. После этого началась реконструкция.В этот процесс также включена муниципальная лаборатория, которая ведет технический надзор и контролирует, какие материалы и в каком объеме поступили на объект. Когда приходит время сдачи объекта, оформляется акт приема-сдачи работ, на основе которого делается экспертное заключение проведенных работ.Экспертное бюро сравнивает соответствие проекта с выполненными работами и пишет положительное заключение, после чего происходит сдача конкретных работ, пояснил Басилая.Что касается вчерашней трагедии, в рамках расследования продолжается опрос основателей компании "Грин сервис плюс", осуществлявшей работы в парке Ваке, а также сотрудников компании и мэрии Тбилиси.Накануне мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что все виновные будут привлечены к ответственности, в том числе он сам, если будет установлено преступление.Следствие ведется по статье "Нарушение правил безопасности на электрообъекте, повлекшее смерть человека", что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 7 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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тбилиси, андриа басилая, каха каладзе, новости, общество, грузия, происшествия, парк ваке