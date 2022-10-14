https://sputnik-georgia.ru/20221014/svetov-stoltenberg-ponimaet-chto-porazhenie-nato-na-ukraine-neizbezhno-271334483.html

Светов: Столтенберг понимает, что поражение НАТО на Украине неизбежно

Светов: Столтенберг понимает, что поражение НАТО на Украине неизбежно

Визит президента ОАЭ Заида Аль Нахайяна в Санкт-Петербург и его встреча с Путиным – очередное доказательство несогласия мира с гегемонией США 14.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-14T11:06+0400

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йенс столтенберг

мультимедиа

видео

нато

обострение ситуации вокруг украины 2022

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал журналист и политолог Юрий Светов.О чем говорили президенты России и ОАЭ? Примут ли в МАГАТЭ, глава которой тоже прибыл в Петербург для встречи с Путиным, новую реальность? Как стоит понимать новое заявление Столтенберга по Украине? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

йенс столтенберг, мультимедиа, видео, нато, обострение ситуации вокруг украины 2022, видео