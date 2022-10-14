https://sputnik-georgia.ru/20221014/svetov-stoltenberg-ponimaet-chto-porazhenie-nato-na-ukraine-neizbezhno-271334483.html
Светов: Столтенберг понимает, что поражение НАТО на Украине неизбежно
Светов: Столтенберг понимает, что поражение НАТО на Украине неизбежно
Визит президента ОАЭ Заида Аль Нахайяна в Санкт-Петербург и его встреча с Путиным – очередное доказательство несогласия мира с гегемонией США 14.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-14T11:06+0400
2022-10-14T11:06+0400
2022-10-14T12:18+0400
йенс столтенберг
мультимедиа
видео
нато
обострение ситуации вокруг украины 2022
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https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0a/0e/271333185_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8769a294fa10162c206b4a40a133c475.jpg
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал журналист и политолог Юрий Светов.О чем говорили президенты России и ОАЭ? Примут ли в МАГАТЭ, глава которой тоже прибыл в Петербург для встречи с Путиным, новую реальность? Как стоит понимать новое заявление Столтенберга по Украине? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.
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2022
Sputnik Грузия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
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https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0a/0e/271333185_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8d57426465a369678063640ac42a5940.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
йенс столтенберг, мультимедиа, видео, нато, обострение ситуации вокруг украины 2022, видео
йенс столтенберг, мультимедиа, видео, нато, обострение ситуации вокруг украины 2022, видео
Светов: Столтенберг понимает, что поражение НАТО на Украине неизбежно
11:06 14.10.2022 (обновлено: 12:18 14.10.2022)
Визит президента ОАЭ Заида Аль Нахайяна в Санкт-Петербург и его встреча с Путиным – очередное доказательство несогласия мира с гегемонией США
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал журналист и политолог Юрий Светов.
О чем говорили президенты России и ОАЭ? Примут ли в МАГАТЭ, глава которой тоже прибыл в Петербург для встречи с Путиным, новую реальность? Как стоит понимать новое заявление Столтенберга по Украине?
Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.