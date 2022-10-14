https://sputnik-georgia.ru/20221014/tonneli-na-doroge-kobuleti-batumi-perekroyut-dlya-remonta-271326133.html

Тоннели на дороге Кобулети-Батуми перекроют для ремонта

Тоннели на дороге Кобулети-Батуми перекроют для ремонта

В период закрытия движение транспорта будет осуществляться по второму тоннелю в двухстороннем режиме 14.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-14T07:01+0400

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грузия

новости

туризм

общество

батуми

кобулети

департамент автомобильных дорог

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ТБИЛИСИ, 14 окт – Sputnik. Из-за профилактических работ в тоннеле Чакви-Махинджаури на трассе Сенаки-Поти- Сарпи, принято решение на несколько дней частично закрыть его для автомобильного движения, сообщил департамент автомобильных дорог Минрегионов Грузии.В период закрытия движение транспорта будет осуществляться по второму тоннелю в двухстороннем порядке.После завершения работ оба тоннеля будут работать в обычном режиме.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, туризм, общество, батуми, кобулети, департамент автомобильных дорог