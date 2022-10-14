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Тоннели на дороге Кобулети-Батуми перекроют для ремонта
Тоннели на дороге Кобулети-Батуми перекроют для ремонта
В период закрытия движение транспорта будет осуществляться по второму тоннелю в двухстороннем режиме 14.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-14T07:01+0400
2022-10-14T07:01+0400
2022-10-14T07:01+0400
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ТБИЛИСИ, 14 окт – Sputnik. Из-за профилактических работ в тоннеле Чакви-Махинджаури на трассе Сенаки-Поти- Сарпи, принято решение на несколько дней частично закрыть его для автомобильного движения, сообщил департамент автомобильных дорог Минрегионов Грузии.В период закрытия движение транспорта будет осуществляться по второму тоннелю в двухстороннем порядке.После завершения работ оба тоннеля будут работать в обычном режиме.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, туризм, общество, батуми, кобулети, департамент автомобильных дорог
грузия, новости, туризм, общество, батуми, кобулети, департамент автомобильных дорог
Тоннели на дороге Кобулети-Батуми перекроют для ремонта
В период закрытия движение транспорта будет осуществляться по второму тоннелю в двухстороннем режиме
ТБИЛИСИ, 14 окт – Sputnik. Из-за профилактических работ в тоннеле Чакви-Махинджаури на трассе Сенаки-Поти- Сарпи, принято решение на несколько дней частично закрыть его для автомобильного движения, сообщил департамент автомобильных дорог Минрегионов Грузии.
В частности с 00:00 17 октября по 00:00 19 октября будет закрыт тоннель в направлении из Батуми в сторону Кобулети, а с с 00:00 20 октября по 00:00 22 октября – в направлении из Кобулети в сторону Батуми.
В период закрытия движение транспорта будет осуществляться по второму тоннелю в двухстороннем порядке.
После завершения работ оба тоннеля будут работать в обычном режиме.