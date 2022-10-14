https://sputnik-georgia.ru/20221014/tragediya-v-parke-vake-mediki-rasskazali-o-sostoyanii-postradavshikh-podrostkov-271332817.html

Трагедия в парке Ваке: медики рассказали о состоянии пострадавших подростков

Трагедия в парке Ваке: медики рассказали о состоянии пострадавших подростков

Один из подростков все еще подключен к аппарату искусственного дыхания 14.10.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Жизненные параметры двух подростков, пострадавших в парке Ваке в центре Тбилиси, на данном этапе стабилизировались.Накануне троих подростков ударило током, когда они спустились в фонтан в парке Ваке за упавшим туда мячом. Всех троих "скорая" отвезла в больницу. Одна 13-летняя девочка скончалась в больнице.По словам руководителя центра здоровья детей клиники "Нью госпиталс" Давида Цибадзе, один из пострадавших подростков продолжает лечение в реанимационном отделении. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, передает телеканал "Имеди".Что касается второго подростка, то он находится в клинике имени Иашвили. Состояние его здоровья удовлетворительное.Уголовное дело по факту трагедии в парке Ваке в Тбилиси ведется по статье "Нарушение правил безопасности на электрообъекте, повлекшее смерть человека", что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 7 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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