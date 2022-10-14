https://sputnik-georgia.ru/20221014/tragediya-v-parke-vake-mediki-rasskazali-o-sostoyanii-postradavshikh-podrostkov-271332817.html
Трагедия в парке Ваке: медики рассказали о состоянии пострадавших подростков
Трагедия в парке Ваке: медики рассказали о состоянии пострадавших подростков
Один из подростков все еще подключен к аппарату искусственного дыхания 14.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-14T10:24+0400
2022-10-14T10:24+0400
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ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Жизненные параметры двух подростков, пострадавших в парке Ваке в центре Тбилиси, на данном этапе стабилизировались.Накануне троих подростков ударило током, когда они спустились в фонтан в парке Ваке за упавшим туда мячом. Всех троих "скорая" отвезла в больницу. Одна 13-летняя девочка скончалась в больнице.По словам руководителя центра здоровья детей клиники "Нью госпиталс" Давида Цибадзе, один из пострадавших подростков продолжает лечение в реанимационном отделении. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, передает телеканал "Имеди".Что касается второго подростка, то он находится в клинике имени Иашвили. Состояние его здоровья удовлетворительное.Уголовное дело по факту трагедии в парке Ваке в Тбилиси ведется по статье "Нарушение правил безопасности на электрообъекте, повлекшее смерть человека", что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 7 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, тбилиси, происшествия
Трагедия в парке Ваке: медики рассказали о состоянии пострадавших подростков
10:24 14.10.2022 (обновлено: 10:26 14.10.2022)
Один из подростков все еще подключен к аппарату искусственного дыхания
ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Жизненные параметры двух подростков, пострадавших в парке Ваке в центре Тбилиси, на данном этапе стабилизировались.
Накануне троих подростков ударило током, когда они спустились в фонтан в парке Ваке за упавшим туда мячом. Всех троих "скорая" отвезла в больницу. Одна 13-летняя девочка скончалась в больнице.
По словам руководителя центра здоровья детей клиники "Нью госпиталс" Давида Цибадзе, один из пострадавших подростков продолжает лечение в реанимационном отделении. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, передает телеканал "Имеди
".
"На данный момент проведено множество обследований внутренних органов и мозга... К этому времени состояние стабильное. Нам пока неизвестно о степени повреждения мозга", – заявил Цибадзе, отметив, что подросток будет подключен к аппарату ИВЛ минимум сутки.
Что касается второго подростка, то он находится в клинике имени Иашвили. Состояние его здоровья удовлетворительное.
Уголовное дело по факту трагедии в парке Ваке в Тбилиси ведется по статье "Нарушение правил безопасности на электрообъекте, повлекшее смерть человека", что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 7 лет.