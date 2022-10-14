https://sputnik-georgia.ru/20221014/tragediya-v-parke-vake-odnogo-iz-postradavshikh-podrostkov-vypisali-iz-kliniki-271343739.html

Трагедия в парке Ваке: одного из пострадавших подростков выписали из клиники

Трагедия в парке Ваке: одного из пострадавших подростков выписали из клиники

Накануне в Тбилиси произошла трагедия - троих подростков ударило током, когда они спустились в фонтан в парке Ваке за упавшим туда мячом 14.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-14T15:59+0400

2022-10-14T15:59+0400

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парк ваке

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зураб азарашвили

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минздрав

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ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Одного из пострадавших в столичном парке Ваке подростков выписали из детской больницы имени Иашвили.Накануне, 13 октября, троих подростков ударило током, когда они спустились в фонтан в парке Ваке за упавшим туда мячом. Всех троих "скорая" отвезла в больницу. Одна 13-летняя девочка скончалась в больнице.Что касается второго пострадавшего, 13-летнего Лазаре, его навестил в клинике "Нью Госпиталс" глава Минздрава Грузии Зураб Азарашвили.Совсем недавно Лазаре стал контактным, и его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. По словам министра, подростку оказывается необходимая медпомощь, поэтому сейчас вопрос о его переводе на лечение за рубеж не стоит."Этот вопрос также обсуждался, но на данном этапе в нем нет необходимости. Тем не менее, мы были полностью готовы вчера и сегодня. Все необходимые процедуры проводятся на месте, и есть значительные улучшения", — сказал Азарашвили.Министр назвал случившееся накануне трагедией, и принес свои соболезнования семье "маленького ангела" Мариты и всей Грузии.Соболезнования в очередной раз выразил и мэр Тбилиси Каха Каладзе."Случился очень страшный факт, он очень тяжелый для всех. Следствие все установит, и все, кто виновен в преступлении, обязательно будут привлечены к ответственности, в том числе и я, если я совершил какое-то преступление, я готов ответить перед законом", - сказал Каладзе.Уголовное дело по факту трагедии в парке Ваке в Тбилиси ведется по статье "Нарушение правил безопасности на электрообъекте, повлекшее смерть человека", что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 7 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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парк ваке, новости, происшествия, грузия, зураб азарашвили, каха каладзе, тбилиси, минздрав