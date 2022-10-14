Цхинвальский театр выступит на фестивале в Казахстане
© Courtesy of Tskhinvali theatreЦхинвальский театр везет на фестиваль в Казахстан спектакль "Актриса"
© Courtesy of Tskhinvali theatre
На фестивале грузинские актеры выступят со спектаклем "Актриса" по одноименной пьесе казахского драматурга
ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Цхинвальский профессиональный государственный драматический театр имени Иванэ Мачабели выступит на алма-атинском Международном театральном фестивале, посвященном 80-летию писателя-драматурга Дулата Исабекова.
В фестивале "Мир Исабекова", целью которого является укрепление международных культурных связей и популяризация казахской драматургии, принимают участие театральные коллективы разных стран.
© Courtesy of Tskhinvali theatreЦхинвальский театр везет на фестиваль в Казахстан спектакль "Актриса"
Цхинвальский театр везет на фестиваль в Казахстан спектакль "Актриса"
© Courtesy of Tskhinvali theatre
На фестивале грузинские актеры выступят со спектаклем "Актриса" по одноименной пьесе казахского драматурга 15 октября. Режиссер постановки – Гоча Капанадзе.
© Courtesy of Tskhinvali theatreЦхинвальский театр везет на фестиваль в Казахстан спектакль "Актриса"
Цхинвальский театр везет на фестиваль в Казахстан спектакль "Актриса"
© Courtesy of Tskhinvali theatre
Цхинвальский театр носит имя выдающего грузинского общественного деятеля, писателя и переводчика произведений Уильяма Шекспира – Иване Мачабели. В разные годы на его сцене блестяще выступали такие великие артисты, как Верико Анджапаридзе, Рамаз Чхиквадзе, Эрос Манджгаладзе, Гиви Берикашвили и другие.
© Courtesy of Tskhinvali theatreЦхинвальский театр везет на фестиваль в Казахстан спектакль "Актриса"
Цхинвальский театр везет на фестиваль в Казахстан спектакль "Актриса"
© Courtesy of Tskhinvali theatre
Дулат Исабеков – драматург, автор пьес и повестей, публицист, лауреат Государственной премии Республики Казахстан, лауреат премии ПЕН-клуба, лауреат независимой премии "Тарлан".
Произведения Д. Исабекова, среди которых "Старшая сестра", "В ожидании завтрашнего дня", "Невезучая девушка", "Наследники", "Сети дьявола", "Одержимый", "Актриса", "Транзитный пассажир" и многие другие, являются сокровищницей казахской драматургии.