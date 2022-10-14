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Защита интеллектуальной собственности в Грузии: премьер встретился с гендиректором ВОИС
Защита интеллектуальной собственности в Грузии: премьер встретился с гендиректором ВОИС
Грузия достигла значительного прогресса в области защиты интеллектуальной собственности, подчеркнули на встрече 14.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-14T12:31+0400
2022-10-14T12:31+0400
2022-10-14T12:35+0400
грузия
новости
ираклий гарибашвили
всемирная организация интеллектуальной собственности
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ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Приоритетные направления сотрудничества между Грузией и Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВИОС), а также текущие и будущие проекты были главными темами обсуждения на встрече премьера страны Ираклия Гарибашвили с генеральным директором ВОИС Дареном Танг.По информации пресс-службы администрации правительства, на встрече премьер поблагодарил гендиректора ВОИС за ценную поддержку правительства Грузии в реализацию программы реформ на протяжении многих лет и отметил, что за эти годы Грузия достигла значительного прогресса в области защиты интеллектуальной собственности.Стороны выразили готовность к дальнейшему углублению существующего плодотворного сотрудничества.На встрече было отмечено, что Грузия активно участвует в работе региональной группы стран Центральной Европы и Балтии Всемирной организации интеллектуальной собственности и успешно завершила координацию указанной группы в 2017 и 2021 годах.Кроме того, стороны отметили, что работа в региональной группе стран Центральной Европы и Балтии создала новые возможности для обмена опытом Евросоюза, что имеет особое значение для лучшего выполнения обязательств по соглашению об углубленной и всеобъемлющей свободной торговле с ЕС и для развития системы интеллектуальной собственности в Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, ираклий гарибашвили, всемирная организация интеллектуальной собственности
грузия, новости, ираклий гарибашвили, всемирная организация интеллектуальной собственности
Защита интеллектуальной собственности в Грузии: премьер встретился с гендиректором ВОИС
12:31 14.10.2022 (обновлено: 12:35 14.10.2022)
Грузия достигла значительного прогресса в области защиты интеллектуальной собственности, подчеркнули на встрече
ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Приоритетные направления сотрудничества между Грузией и Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВИОС), а также текущие и будущие проекты были главными темами обсуждения на встрече премьера страны Ираклия Гарибашвили с генеральным директором ВОИС Дареном Танг.
По информации
пресс-службы администрации правительства, на встрече премьер поблагодарил гендиректора ВОИС за ценную поддержку правительства Грузии в реализацию программы реформ на протяжении многих лет и отметил, что за эти годы Грузия достигла значительного прогресса в области защиты интеллектуальной собственности.
Стороны выразили готовность к дальнейшему углублению существующего плодотворного сотрудничества.
На встрече было отмечено, что Грузия активно участвует в работе региональной группы стран Центральной Европы и Балтии Всемирной организации интеллектуальной собственности и успешно завершила координацию указанной группы в 2017 и 2021 годах.
"Были подчеркнуты достижения и успешная деятельность Грузии в качестве регионального координатора группы. Было сказано, что усилия, предпринятые Грузией в качестве координатора региональной группы, высоко оценены делегацией организации", – отмечено в сообщении пресс-службы.
Кроме того, стороны отметили, что работа в региональной группе стран Центральной Европы и Балтии создала новые возможности для обмена опытом Евросоюза, что имеет особое значение для лучшего выполнения обязательств по соглашению об углубленной и всеобъемлющей свободной торговле с ЕС и для развития системы интеллектуальной собственности в Грузии.