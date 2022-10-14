https://sputnik-georgia.ru/20221014/zaschita-intellektualnoy-sobstvennosti-v-gruzii-premer-vstretilsya-s-gendirektorom-vois-271336907.html

Защита интеллектуальной собственности в Грузии: премьер встретился с гендиректором ВОИС

Защита интеллектуальной собственности в Грузии: премьер встретился с гендиректором ВОИС

Грузия достигла значительного прогресса в области защиты интеллектуальной собственности, подчеркнули на встрече 14.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-14T12:31+0400

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грузия

новости

ираклий гарибашвили

всемирная организация интеллектуальной собственности

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ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Приоритетные направления сотрудничества между Грузией и Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВИОС), а также текущие и будущие проекты были главными темами обсуждения на встрече премьера страны Ираклия Гарибашвили с генеральным директором ВОИС Дареном Танг.По информации пресс-службы администрации правительства, на встрече премьер поблагодарил гендиректора ВОИС за ценную поддержку правительства Грузии в реализацию программы реформ на протяжении многих лет и отметил, что за эти годы Грузия достигла значительного прогресса в области защиты интеллектуальной собственности.Стороны выразили готовность к дальнейшему углублению существующего плодотворного сотрудничества.На встрече было отмечено, что Грузия активно участвует в работе региональной группы стран Центральной Европы и Балтии Всемирной организации интеллектуальной собственности и успешно завершила координацию указанной группы в 2017 и 2021 годах.Кроме того, стороны отметили, что работа в региональной группе стран Центральной Европы и Балтии создала новые возможности для обмена опытом Евросоюза, что имеет особое значение для лучшего выполнения обязательств по соглашению об углубленной и всеобъемлющей свободной торговле с ЕС и для развития системы интеллектуальной собственности в Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, ираклий гарибашвили, всемирная организация интеллектуальной собственности