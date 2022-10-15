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https://sputnik-georgia.ru/20221015/bereg-anaklii-ochischayut-posle-shtorma---foto-271359022.html
Берег Анаклии очищают после шторма – ФОТО
Берег Анаклии очищают после шторма – ФОТО
Обильные осадки создали проблемы в Зугдидском муниципалитете 15.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-15T15:48+0400
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анаклия
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ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Работы по очистке загрязненной штормом береговой линии активно проходят в курортном поселке Анаклия Зугдидского района – на месте мобилизована спецтехника.Мэр Зугдидского муниципалитета Мамука Цоцерия вместе со своим заместителем Майзером Нанава и представителями соответствующей службы ознакомились с ходом рабочего процесса.Обильные осадки создали проблемы в Зугдидском муниципалитете, поэтому восстановительные работы продолжаются.Как отметили в местном муниципалитете, очистительные работы будут завершены в ближайшие дни.Мэр поблагодарил за участие в процессе компании, осуществляющие работы по очищению набережной – это "Центр благоустройства" и "Зугдиддасуптавеба".Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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анаклия, мамука цоцерия, грузия, новости, непогода в грузии
анаклия, мамука цоцерия, грузия, новости, непогода в грузии

Берег Анаклии очищают после шторма – ФОТО

15:48 15.10.2022 (обновлено: 16:23 15.10.2022)
© City Hall of Zugdidi MunicipalityДля очистки береговой линии Анаклия после шторма задействовали спецтехнику
Для очистки береговой линии Анаклия после шторма задействовали спецтехнику - Sputnik Грузия, 1920, 15.10.2022
© City Hall of Zugdidi Municipality
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Обильные осадки создали проблемы в Зугдидском муниципалитете
ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Работы по очистке загрязненной штормом береговой линии активно проходят в курортном поселке Анаклия Зугдидского района – на месте мобилизована спецтехника.
© City Hall of Zugdidi MunicipalityДля очистки береговой линии Анаклия после шторма задействовали спецтехнику
Для очистки береговой линии Анаклия после шторма задействовали спецтехнику - Sputnik Грузия, 1920, 15.10.2022
Для очистки береговой линии Анаклия после шторма задействовали спецтехнику
© City Hall of Zugdidi Municipality
Мэр Зугдидского муниципалитета Мамука Цоцерия вместе со своим заместителем Майзером Нанава и представителями соответствующей службы ознакомились с ходом рабочего процесса.
© City Hall of Zugdidi MunicipalityДля очистки береговой линии Анаклия после шторма задействовали спецтехнику
Для очистки береговой линии Анаклия после шторма задействовали спецтехнику - Sputnik Грузия, 1920, 15.10.2022
Для очистки береговой линии Анаклия после шторма задействовали спецтехнику
© City Hall of Zugdidi Municipality
Обильные осадки создали проблемы в Зугдидском муниципалитете, поэтому восстановительные работы продолжаются.
© City Hall of Zugdidi MunicipalityДля очистки береговой линии Анаклия после шторма задействовали спецтехнику
Для очистки береговой линии Анаклия после шторма задействовали спецтехнику - Sputnik Грузия, 1920, 15.10.2022
Для очистки береговой линии Анаклия после шторма задействовали спецтехнику
© City Hall of Zugdidi Municipality
Как отметили в местном муниципалитете, очистительные работы будут завершены в ближайшие дни.
© City Hall of Zugdidi MunicipalityДля очистки береговой линии Анаклия после шторма задействовали спецтехнику
Для очистки береговой линии Анаклия после шторма задействовали спецтехнику - Sputnik Грузия, 1920, 15.10.2022
Для очистки береговой линии Анаклия после шторма задействовали спецтехнику
© City Hall of Zugdidi Municipality
Мэр поблагодарил за участие в процессе компании, осуществляющие работы по очищению набережной – это "Центр благоустройства" и "Зугдиддасуптавеба".
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