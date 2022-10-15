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Берег Анаклии очищают после шторма – ФОТО

Берег Анаклии очищают после шторма – ФОТО

Обильные осадки создали проблемы в Зугдидском муниципалитете 15.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-15T15:48+0400

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анаклия

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ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Работы по очистке загрязненной штормом береговой линии активно проходят в курортном поселке Анаклия Зугдидского района – на месте мобилизована спецтехника.Мэр Зугдидского муниципалитета Мамука Цоцерия вместе со своим заместителем Майзером Нанава и представителями соответствующей службы ознакомились с ходом рабочего процесса.Обильные осадки создали проблемы в Зугдидском муниципалитете, поэтому восстановительные работы продолжаются.Как отметили в местном муниципалитете, очистительные работы будут завершены в ближайшие дни.Мэр поблагодарил за участие в процессе компании, осуществляющие работы по очищению набережной – это "Центр благоустройства" и "Зугдиддасуптавеба".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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анаклия, мамука цоцерия, грузия, новости, непогода в грузии