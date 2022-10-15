Берег Анаклии очищают после шторма – ФОТО
15:48 15.10.2022 (обновлено: 16:23 15.10.2022)
© City Hall of Zugdidi MunicipalityДля очистки береговой линии Анаклия после шторма задействовали спецтехнику
© City Hall of Zugdidi Municipality
Обильные осадки создали проблемы в Зугдидском муниципалитете
ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Работы по очистке загрязненной штормом береговой линии активно проходят в курортном поселке Анаклия Зугдидского района – на месте мобилизована спецтехника.
© City Hall of Zugdidi MunicipalityДля очистки береговой линии Анаклия после шторма задействовали спецтехнику
Для очистки береговой линии Анаклия после шторма задействовали спецтехнику
© City Hall of Zugdidi Municipality
Мэр Зугдидского муниципалитета Мамука Цоцерия вместе со своим заместителем Майзером Нанава и представителями соответствующей службы ознакомились с ходом рабочего процесса.
© City Hall of Zugdidi MunicipalityДля очистки береговой линии Анаклия после шторма задействовали спецтехнику
Для очистки береговой линии Анаклия после шторма задействовали спецтехнику
© City Hall of Zugdidi Municipality
Обильные осадки создали проблемы в Зугдидском муниципалитете, поэтому восстановительные работы продолжаются.
© City Hall of Zugdidi MunicipalityДля очистки береговой линии Анаклия после шторма задействовали спецтехнику
Для очистки береговой линии Анаклия после шторма задействовали спецтехнику
© City Hall of Zugdidi Municipality
Как отметили в местном муниципалитете, очистительные работы будут завершены в ближайшие дни.
© City Hall of Zugdidi MunicipalityДля очистки береговой линии Анаклия после шторма задействовали спецтехнику
Для очистки береговой линии Анаклия после шторма задействовали спецтехнику
© City Hall of Zugdidi Municipality
Мэр поблагодарил за участие в процессе компании, осуществляющие работы по очищению набережной – это "Центр благоустройства" и "Зугдиддасуптавеба".