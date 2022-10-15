https://sputnik-georgia.ru/20221015/chislo-pogibshikh-pri-vzryve-na-shakhte-v-turtsii-dostiglo-40-271359986.html

Число погибших при взрыве на шахте в Турции достигло 40

Число погибших при взрыве на шахте в Турции достигло 40

Взрыв произошел накануне вечером на шахте в провинции Бартын на севере Турции 15.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-15T13:50+0400

2022-10-15T13:50+0400

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ТБИЛИСИ, 15 окт - Sputnik. Число погибших в результате взрыва на шахте на севере Турции возросло до 40, заявил министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу.Взрыв произошел накануне вечером на шахте в провинции Бартын на севере Турции. Ранее число погибших составляло 28."К сожалению, число погибших выросло до 40", - сказал Сойлу журналистам.На месте взрыва на глубине 300 метров под землей находились 115 рабочих, некоторые из них эвакуированы, сообщил телеканал A Haber со ссылкой на местные власти.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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турция, сулейман сойлу, происшествия, новости, в мире