https://sputnik-georgia.ru/20221015/chislo-pogibshikh-pri-vzryve-na-shakhte-v-turtsii-dostiglo-40-271359986.html
Число погибших при взрыве на шахте в Турции достигло 40
Число погибших при взрыве на шахте в Турции достигло 40
Взрыв произошел накануне вечером на шахте в провинции Бартын на севере Турции 15.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-15T13:50+0400
2022-10-15T13:50+0400
2022-10-15T13:50+0400
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сулейман сойлу
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ТБИЛИСИ, 15 окт - Sputnik. Число погибших в результате взрыва на шахте на севере Турции возросло до 40, заявил министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу.Взрыв произошел накануне вечером на шахте в провинции Бартын на севере Турции. Ранее число погибших составляло 28."К сожалению, число погибших выросло до 40", - сказал Сойлу журналистам.На месте взрыва на глубине 300 метров под землей находились 115 рабочих, некоторые из них эвакуированы, сообщил телеканал A Haber со ссылкой на местные власти.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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турция, сулейман сойлу, происшествия, новости, в мире
турция, сулейман сойлу, происшествия, новости, в мире
Число погибших при взрыве на шахте в Турции достигло 40
Взрыв произошел накануне вечером на шахте в провинции Бартын на севере Турции
ТБИЛИСИ, 15 окт - Sputnik. Число погибших в результате взрыва на шахте на севере Турции возросло до 40, заявил министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу.
Взрыв произошел накануне вечером на шахте в провинции Бартын на севере Турции. Ранее число погибших составляло 28.
"К сожалению, число погибших выросло до 40", - сказал Сойлу журналистам.
На месте взрыва на глубине 300 метров под землей находились 115 рабочих, некоторые из них эвакуированы, сообщил телеканал A Haber со ссылкой на местные власти.