https://sputnik-georgia.ru/20221015/elektrosnabzhenie-vremenno-ogranichat-rayonu-saburtalo-15-oktyabrya-271354716.html

Электроснабжение временно ограничат району Сабуртало 15 октября

Электроснабжение временно ограничат району Сабуртало 15 октября

Компания "Теласи" приносит извинения абонентам за дискомфорт 15.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-15T10:58+0400

2022-10-15T10:58+0400

2022-10-15T10:58+0400

теласи

грузия

общество

новости

тбилиси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/1a/264810133_0:317:3079:2048_1920x0_80_0_0_fba0563f36d3675102faa23d73b5d03f.jpg

ТБИЛИСИ, 15 окт – Sputnik. Подача электроэнергии будет временно ограничена части тбилисского района Сабуртало в связи с проведением неотложных работ 15 октября, сообщили в компании "Теласи".В частности, с 10:00 до 17:00 ограничения коснутся жителей территории, прилегающей к озеру Лиси, села Лиси и улице Квачадзе."Теласи" приносит извинения абонентам за дискомфорт. После завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

теласи, грузия, общество, новости, тбилиси