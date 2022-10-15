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https://sputnik-georgia.ru/20221015/elektrosnabzhenie-vremenno-ogranichat-rayonu-saburtalo-15-oktyabrya-271354716.html
Электроснабжение временно ограничат району Сабуртало 15 октября
Электроснабжение временно ограничат району Сабуртало 15 октября
Компания "Теласи" приносит извинения абонентам за дискомфорт 15.10.2022, Sputnik Грузия
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теласи
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ТБИЛИСИ, 15 окт – Sputnik. Подача электроэнергии будет временно ограничена части тбилисского района Сабуртало в связи с проведением неотложных работ 15 октября, сообщили в компании "Теласи".В частности, с 10:00 до 17:00 ограничения коснутся жителей территории, прилегающей к озеру Лиси, села Лиси и улице Квачадзе."Теласи" приносит извинения абонентам за дискомфорт. После завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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теласи, грузия, общество, новости, тбилиси
теласи, грузия, общество, новости, тбилиси

Электроснабжение временно ограничат району Сабуртало 15 октября

10:58 15.10.2022
© photo: Sputnik / StringerЖилые дома в районе Сабуртало в столице Грузии
Жилые дома в районе Сабуртало в столице Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 15.10.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Компания "Теласи" приносит извинения абонентам за дискомфорт
ТБИЛИСИ, 15 окт Sputnik. Подача электроэнергии будет временно ограничена части тбилисского района Сабуртало в связи с проведением неотложных работ 15 октября, сообщили в компании "Теласи".
В частности, с 10:00 до 17:00 ограничения коснутся жителей территории, прилегающей к озеру Лиси, села Лиси и улице Квачадзе.
"Теласи" приносит извинения абонентам за дискомфорт. После завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится.
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