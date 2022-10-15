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Какая погода ожидается в Грузии 15 октября
Какая погода ожидается в Грузии 15 октября
Октябрь, судя по всему, решил показать свое лицо 15.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-15T12:46+0400
2022-10-15T12:46+0400
2022-10-15T12:46+0400
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ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Пасмурная и дождливая погода ожидается, по прогнозам синоптиков, 15 октября, а в Восточной Грузии температура сравнительно понизится.Подробный прогноз погоды по всем городам Грузии выглядит следующим образом:Что касается погоды в Тбилиси, здесь тоже ожидается дождливая погода и облачность. Минимальная температура воздуха ночью составила плюс 14 градусов, днем воздух прогреется максимум до 16-17 градусов. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 18:20.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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тбилиси, восточная грузия, новости, грузия, погода
тбилиси, восточная грузия, новости, грузия, погода
Какая погода ожидается в Грузии 15 октября
Октябрь, судя по всему, решил показать свое лицо
ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Пасмурная и дождливая погода ожидается, по прогнозам синоптиков, 15 октября, а в Восточной Грузии температура сравнительно понизится.
Подробный прогноз погоды по всем городам Грузии выглядит следующим образом:
Что касается погоды в Тбилиси, здесь тоже ожидается дождливая погода и облачность. Минимальная температура воздуха ночью составила плюс 14 градусов, днем воздух прогреется максимум до 16-17 градусов. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 18:20.