https://sputnik-georgia.ru/20221015/kakaya-pogoda-ozhidaetsya-v-gruzii-15-oktyabrya-271355744.html

Какая погода ожидается в Грузии 15 октября

Какая погода ожидается в Грузии 15 октября

Октябрь, судя по всему, решил показать свое лицо 15.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-15T12:46+0400

2022-10-15T12:46+0400

2022-10-15T12:46+0400

тбилиси

восточная грузия

новости

грузия

погода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0c/08/250275234_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_2acd674fb43992e7400c763ab690dd59.jpg

ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Пасмурная и дождливая погода ожидается, по прогнозам синоптиков, 15 октября, а в Восточной Грузии температура сравнительно понизится.Подробный прогноз погоды по всем городам Грузии выглядит следующим образом:Что касается погоды в Тбилиси, здесь тоже ожидается дождливая погода и облачность. Минимальная температура воздуха ночью составила плюс 14 градусов, днем воздух прогреется максимум до 16-17 градусов. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 18:20.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

восточная грузия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

тбилиси, восточная грузия, новости, грузия, погода