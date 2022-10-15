https://sputnik-georgia.ru/20221015/kamnepad-na-zapade-gruzii-doroga-v-svaneti-zakryta-271361135.html

Камнепад на западе Грузии: дорога в Сванети закрыта

Камнепад на западе Грузии: дорога в Сванети закрыта

Дорога будет открыта после снятия угрозы, отмечают в ведомстве 15.10.2022, Sputnik Грузия

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сванети

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грузия

департамент автомобильных дорог

дороги

грузинские дороги, машины и их водители

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ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Участок дороги трассы Зугдиди-Джвари-Местия-Ласдили, соединяющий регионы Самегрело и Сванети, закрылся из-за угрозы камнепада, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Грузии.По данным департамента, движение для всех видов автотранспорта закрыто на участке Кала-Ушгули. На всех остальных участках дороги Зугдиди-Джвари-Местия-Ласдили движение свободно.Дорога будет открыта после снятия угрозы, отмечают в ведомстве.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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сванети, самегрело, общество, новости, грузия, департамент автомобильных дорог, дороги, грузинские дороги, машины и их водители