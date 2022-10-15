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https://sputnik-georgia.ru/20221015/kurs-lari-dollar-271325918.html
Курс лари на субботу – 2,7741 GEL/$
Курс лари на субботу – 2,7741 GEL/$
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0118 лари по отношению к доллару 15.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-15T09:40+0400
2022-10-15T09:40+0400
грузия
экономика
лари
национальный банк грузии
доллар
курс лари к доллару на сегодня в грузии
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ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 15 октября в размере 2,7741 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0118 лари по отношению к доллару.
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грузия, экономика, лари, национальный банк грузии, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии
грузия, экономика, лари, национальный банк грузии, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии

Курс лари на субботу – 2,7741 GEL/$

09:40 15.10.2022
© photo: Sputnik / StringerОбменный пункт
Обменный пункт - Sputnik Грузия, 1920, 15.10.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0118 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 15 октября в размере 2,7741 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0118 лари по отношению к доллару.
© SputnikКросс-курс основных валют на 15 октября
Кросс-курс основных валют на 15 октября - Sputnik Грузия, 1920, 14.10.2022
Кросс-курс основных валют на 15 октября
© Sputnik
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