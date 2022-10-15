https://sputnik-georgia.ru/20221015/mirovaya-premera-v-tbilisi-postavyat-spektakl-po-pese-kharatishvili-fedra-v-plameni-ognya-271138815.html

Мировая премьера: в Тбилиси поставят спектакль по пьесе Харатишвили "Федра в пламени огня"

Мировая премьера: в Тбилиси поставят спектакль по пьесе Харатишвили "Федра в пламени огня"

В современной интерпретации греческого мифа Харатишвили рассказывает о взаимосвязи свободы человека и общественных норм 15.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-15T23:03+0400

2022-10-15T23:03+0400

2022-10-15T23:03+0400

театр королевского квартала

тбилисский театр королевского квартала

тбилиси

нино харатишвили

грузия

культура

новости

театр

анонсы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0a/07/271137892_0:167:1427:970_1920x0_80_0_0_ae65b93e2dedbf31bc6ff5c035cf0d89.jpg

ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Мировая премьера спектакля "Федра в пламени огня" по одноименной пьесе знаменитого грузинского драматурга, писательницы и режиссера Нино Харатишвили пройдет на сцене тбилисского Театра королевского квартала 28-30 октября.По сюжету пьесы, Федра, жена Тесея, царя Афин, устала годами маскировать собственные желания, играя роль избалованной народной любовью королевы и находясь в тени своего мужа, героя, победившего в далеком прошлом минотавра. В современной интерпретации греческого мифа Нино Харатишвили, которая выступила и режиссером постановки, рассказывает о взаимосвязи свободы человека и общественных норм, а также о политико-религиозных интригах.В спектакле заняты актеры: Нино Бурдули, Натука Кахидзе, Ната Мурванидзе, Анано Махарадзе, Гага Шишинашвили, Заал Чикобава.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

театр королевского квартала, тбилисский театр королевского квартала, тбилиси, нино харатишвили, грузия, культура, новости, театр, анонсы