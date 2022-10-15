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Мировая премьера: в Тбилиси поставят спектакль по пьесе Харатишвили "Федра в пламени огня"
Мировая премьера: в Тбилиси поставят спектакль по пьесе Харатишвили "Федра в пламени огня"
В современной интерпретации греческого мифа Харатишвили рассказывает о взаимосвязи свободы человека и общественных норм 15.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-15T23:03+0400
2022-10-15T23:03+0400
2022-10-15T23:03+0400
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ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Мировая премьера спектакля "Федра в пламени огня" по одноименной пьесе знаменитого грузинского драматурга, писательницы и режиссера Нино Харатишвили пройдет на сцене тбилисского Театра королевского квартала 28-30 октября.По сюжету пьесы, Федра, жена Тесея, царя Афин, устала годами маскировать собственные желания, играя роль избалованной народной любовью королевы и находясь в тени своего мужа, героя, победившего в далеком прошлом минотавра. В современной интерпретации греческого мифа Нино Харатишвили, которая выступила и режиссером постановки, рассказывает о взаимосвязи свободы человека и общественных норм, а также о политико-религиозных интригах.В спектакле заняты актеры: Нино Бурдули, Натука Кахидзе, Ната Мурванидзе, Анано Махарадзе, Гага Шишинашвили, Заал Чикобава.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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театр королевского квартала, тбилисский театр королевского квартала, тбилиси, нино харатишвили, грузия, культура, новости, театр, анонсы
театр королевского квартала, тбилисский театр королевского квартала, тбилиси, нино харатишвили, грузия, культура, новости, театр, анонсы
Мировая премьера: в Тбилиси поставят спектакль по пьесе Харатишвили "Федра в пламени огня"
В современной интерпретации греческого мифа Харатишвили рассказывает о взаимосвязи свободы человека и общественных норм
ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Мировая премьера спектакля "Федра в пламени огня" по одноименной пьесе знаменитого грузинского драматурга, писательницы и режиссера Нино Харатишвили пройдет на сцене тбилисского Театра королевского квартала 28-30 октября.
По сюжету пьесы, Федра, жена Тесея, царя Афин, устала годами маскировать собственные желания, играя роль избалованной народной любовью королевы и находясь в тени своего мужа, героя, победившего в далеком прошлом минотавра.
"Она словно больше не может найти себе место. Чувствует себя всего лишь дополнительным украшением мужа. Она окружена прочной дворцовой стеной и попадает в тупик. Но с появлением в королевстве очаровательной Персеи все переворачивается с ног на голову. Федра словно блуждает в лабиринте и просыпается после долгого сна, становясь все смелее и смелее", – говорится в анонсе премьеры.
В современной интерпретации греческого мифа Нино Харатишвили, которая выступила и режиссером постановки, рассказывает о взаимосвязи свободы человека и общественных норм, а также о политико-религиозных интригах.
В спектакле заняты актеры: Нино Бурдули, Натука Кахидзе, Ната Мурванидзе, Анано Махарадзе, Гага Шишинашвили, Заал Чикобава.