https://sputnik-georgia.ru/20221015/molyus-za-semey-poteryavshikh-blizkikh-prezident-gruzii-o-tragedii-v-turtsii-271360505.html

"Молюсь за семьи, потерявшие близких": президент Грузии о трагедии в Турции

"Молюсь за семьи, потерявшие близких": президент Грузии о трагедии в Турции

Взрыв произошел накануне вечером на шахте в провинции Бартын 15.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-15T15:09+0400

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саломе зурабишвили

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происшествия

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ТБИЛИСИ, 15 окт - Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила соболезнования семьям погибших во время взрыва в шахте на севере Турции.Взрыв произошел накануне вечером на шахте в провинции Бартын. При взрыве погибли 40 человек."Трагическая новость из турецкой провинции Бартын. Мои искренние соболезнования семьям погибших. Молюсь за тех, кто потерял любимых людей", - написала Зурабишвили в Twitter.На месте взрыва на глубине 300 метров под землей находились 115 рабочих, некоторые из них эвакуированы, сообщил телеканал A Haber со ссылкой на местные власти.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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саломе зурабишвили , турция, грузия, новости, происшествия