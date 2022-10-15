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"Молюсь за семьи, потерявшие близких": президент Грузии о трагедии в Турции
"Молюсь за семьи, потерявшие близких": президент Грузии о трагедии в Турции
Взрыв произошел накануне вечером на шахте в провинции Бартын 15.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-15T15:09+0400
2022-10-15T15:09+0400
2022-10-15T16:20+0400
саломе зурабишвили
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ТБИЛИСИ, 15 окт - Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила соболезнования семьям погибших во время взрыва в шахте на севере Турции.Взрыв произошел накануне вечером на шахте в провинции Бартын. При взрыве погибли 40 человек."Трагическая новость из турецкой провинции Бартын. Мои искренние соболезнования семьям погибших. Молюсь за тех, кто потерял любимых людей", - написала Зурабишвили в Twitter.На месте взрыва на глубине 300 метров под землей находились 115 рабочих, некоторые из них эвакуированы, сообщил телеканал A Haber со ссылкой на местные власти.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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саломе зурабишвили , турция, грузия, новости, происшествия
саломе зурабишвили , турция, грузия, новости, происшествия
"Молюсь за семьи, потерявшие близких": президент Грузии о трагедии в Турции
15:09 15.10.2022 (обновлено: 16:20 15.10.2022)
Взрыв произошел накануне вечером на шахте в провинции Бартын
ТБИЛИСИ, 15 окт - Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила соболезнования семьям погибших во время взрыва в шахте на севере Турции.
Взрыв произошел накануне вечером на шахте в провинции Бартын. При взрыве погибли 40 человек.
"Трагическая новость из турецкой провинции Бартын. Мои искренние соболезнования семьям погибших. Молюсь за тех, кто потерял любимых людей", - написала Зурабишвили в Twitter.
На месте взрыва на глубине 300 метров под землей находились 115 рабочих, некоторые из них эвакуированы, сообщил телеканал A Haber со ссылкой на местные власти.