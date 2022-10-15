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https://sputnik-georgia.ru/20221015/natsionalnyy-balet-sukhishvili-edet-na-gastroli-v-evropu-271107194.html
Национальный балет "Сухишвили" едет на гастроли в Европу
Национальный балет "Сухишвили" едет на гастроли в Европу
На гастролях "Сухишвили" по традиции представляют лучшие образцы из классической программы ансамбля 15.10.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Национальный балет Грузии "Сухишвили" проведет концерты в Польше, Чехии, Германии, Австрии, Франции и Швейцарии, говорится в сообщении на официальной странице коллектива в соцсети.В октябре творчество знаменитого грузинского ансамбля увидят и оценят в таких городах Польши, как Острув-Велькопольский, Ольштын, Белхатув, Люблин, Краков, Вроцлав, Згожелец, Валбжих и Катовице. Далее "Сухишвили" выступит в чешских городах – Градец-Кралове, Остраве и Праге. В Германии концерты грузинских танцовщиков пройдут в ноябре в Магдебурге, Берлине, Ганновере, Бремене, Франкфурте-на-Майне, Бонне, Нюрнберге, Карлсруэ, Штутгарте, Дуйсбурге, Дюссельдорфе, а в Австрии – в Вене, Зальцбурге и Клагенфурте.Завершится тур выступлениями в Страсбурге и Париже (Франция), и, наконец, концертом в Швейцарии – в Женеве.Основатели "Сухишвили" – профессиональные танцоры, супруги Илико Сухишвили и Нино Рамишвили – начали возрождать грузинский танцевальный фольклор сразу после Второй мировой войны. Грузинский национальный балет им. Сухишвили и Рамишвили был основан в 1945 году. Это был первый профессиональный ансамбль в Грузии, на примере которого создавались все последующие.Сегодня всемирно известным ансамблем руководит уже третье поколение династии Сухишвили-Рамишвили. С 2007 года художественным руководителем ансамбля является Илико Сухишвили-младший, а директором – Нино Сухишвили.Ансамбль осуществил инновационную в грузинском танце реформу, приближенную к так называемым принципам "модерн-балета". Но, несмотря на это, по сути, это грузинская национальная хореография – поставленные ансамблем танцы основаны на грузинском фольклоре.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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культура, новости, грузия, илико сухишвили, нино рамишвили, нино сухишвили, польша, германия, австрия, анонсы , ансамбль "сухишвили", ансамбль "сухишвили"
культура, новости, грузия, илико сухишвили, нино рамишвили, нино сухишвили, польша, германия, австрия, анонсы , ансамбль "сухишвили", ансамбль "сухишвили"

Национальный балет "Сухишвили" едет на гастроли в Европу

20:20 15.10.2022
© сourtesy of SukhishvilebiНациональный балет Грузии "Сухишвили"
Национальный балет Грузии Сухишвили - Sputnik Грузия, 1920, 15.10.2022
© сourtesy of Sukhishvilebi
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На гастролях "Сухишвили" по традиции представляют лучшие образцы из классической программы ансамбля
ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Национальный балет Грузии "Сухишвили" проведет концерты в Польше, Чехии, Германии, Австрии, Франции и Швейцарии, говорится в сообщении на официальной странице коллектива в соцсети.
В октябре творчество знаменитого грузинского ансамбля увидят и оценят в таких городах Польши, как Острув-Велькопольский, Ольштын, Белхатув, Люблин, Краков, Вроцлав, Згожелец, Валбжих и Катовице. Далее "Сухишвили" выступит в чешских городах – Градец-Кралове, Остраве и Праге.
© photo: courtesy of SukhishvilebiНациональный балет Грузии "Сухишвили"
Национальный балет Грузии Сухишвили - Sputnik Грузия, 1920, 06.10.2022
Национальный балет Грузии "Сухишвили"
© photo: courtesy of Sukhishvilebi
В Германии концерты грузинских танцовщиков пройдут в ноябре в Магдебурге, Берлине, Ганновере, Бремене, Франкфурте-на-Майне, Бонне, Нюрнберге, Карлсруэ, Штутгарте, Дуйсбурге, Дюссельдорфе, а в Австрии – в Вене, Зальцбурге и Клагенфурте.
Завершится тур выступлениями в Страсбурге и Париже (Франция), и, наконец, концертом в Швейцарии – в Женеве.
© Facebook / SukhishvilebiВыступление Национального грузинского балета "Сухишвили" на Международном фестивале балета в Бодруме
Выступление Национального грузинского балета Сухишвили на Международном фестивале балета в Бодруме - Sputnik Грузия, 1920, 06.10.2022
Выступление Национального грузинского балета "Сухишвили" на Международном фестивале балета в Бодруме
© Facebook / Sukhishvilebi
Основатели "Сухишвили" – профессиональные танцоры, супруги Илико Сухишвили и Нино Рамишвили – начали возрождать грузинский танцевальный фольклор сразу после Второй мировой войны. Грузинский национальный балет им. Сухишвили и Рамишвили был основан в 1945 году. Это был первый профессиональный ансамбль в Грузии, на примере которого создавались все последующие.
© photo: Sputnik / Maximov / Перейти в фотобанкХудожественные руководители ансамбля народного танца Грузии Нино Рамишвили и Илико Сухишвили
Художественные руководители ансамбля народного танца Грузии Нино Рамишвили и Илико Сухишвили - Sputnik Грузия, 1920, 06.10.2022
Художественные руководители ансамбля народного танца Грузии Нино Рамишвили и Илико Сухишвили
© photo: Sputnik / Maximov
/
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Сегодня всемирно известным ансамблем руководит уже третье поколение династии Сухишвили-Рамишвили. С 2007 года художественным руководителем ансамбля является Илико Сухишвили-младший, а директором – Нино Сухишвили.
Ансамбль осуществил инновационную в грузинском танце реформу, приближенную к так называемым принципам "модерн-балета". Но, несмотря на это, по сути, это грузинская национальная хореография – поставленные ансамблем танцы основаны на грузинском фольклоре.
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