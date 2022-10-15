https://sputnik-georgia.ru/20221015/natsionalnyy-balet-sukhishvili-edet-na-gastroli-v-evropu-271107194.html

Национальный балет "Сухишвили" едет на гастроли в Европу

Национальный балет "Сухишвили" едет на гастроли в Европу

На гастролях "Сухишвили" по традиции представляют лучшие образцы из классической программы ансамбля 15.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-15T20:20+0400

2022-10-15T20:20+0400

2022-10-15T20:20+0400

культура

новости

грузия

илико сухишвили

нино рамишвили

нино сухишвили

польша

германия

австрия

анонсы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/1a/268895453_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_54b0c449905b0aef38e29e20129eb729.jpg

ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Национальный балет Грузии "Сухишвили" проведет концерты в Польше, Чехии, Германии, Австрии, Франции и Швейцарии, говорится в сообщении на официальной странице коллектива в соцсети.В октябре творчество знаменитого грузинского ансамбля увидят и оценят в таких городах Польши, как Острув-Велькопольский, Ольштын, Белхатув, Люблин, Краков, Вроцлав, Згожелец, Валбжих и Катовице. Далее "Сухишвили" выступит в чешских городах – Градец-Кралове, Остраве и Праге. В Германии концерты грузинских танцовщиков пройдут в ноябре в Магдебурге, Берлине, Ганновере, Бремене, Франкфурте-на-Майне, Бонне, Нюрнберге, Карлсруэ, Штутгарте, Дуйсбурге, Дюссельдорфе, а в Австрии – в Вене, Зальцбурге и Клагенфурте.Завершится тур выступлениями в Страсбурге и Париже (Франция), и, наконец, концертом в Швейцарии – в Женеве.Основатели "Сухишвили" – профессиональные танцоры, супруги Илико Сухишвили и Нино Рамишвили – начали возрождать грузинский танцевальный фольклор сразу после Второй мировой войны. Грузинский национальный балет им. Сухишвили и Рамишвили был основан в 1945 году. Это был первый профессиональный ансамбль в Грузии, на примере которого создавались все последующие.Сегодня всемирно известным ансамблем руководит уже третье поколение династии Сухишвили-Рамишвили. С 2007 года художественным руководителем ансамбля является Илико Сухишвили-младший, а директором – Нино Сухишвили.Ансамбль осуществил инновационную в грузинском танце реформу, приближенную к так называемым принципам "модерн-балета". Но, несмотря на это, по сути, это грузинская национальная хореография – поставленные ансамблем танцы основаны на грузинском фольклоре.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

польша

германия

австрия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

культура, новости, грузия, илико сухишвили, нино рамишвили, нино сухишвили, польша, германия, австрия, анонсы , ансамбль "сухишвили", ансамбль "сухишвили"