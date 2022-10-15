https://sputnik-georgia.ru/20221015/otbor-kandidatov-v-narodnye-zaschitniki-gruzinskaya-mechta-gotova-k-sotrudnichestvu-271363848.html

Отбор кандидатов в Народные защитники: "Грузинская мечта" готова к сотрудничеству

Отбор кандидатов в Народные защитники: "Грузинская мечта" готова к сотрудничеству

До 21 октября фракции и политические группы должны представить семь кандидатов на пост Народного защитника 15.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-15T19:00+0400

2022-10-15T19:00+0400

2022-10-15T19:00+0400

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народный защитник грузии

оппозиция

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ТБИЛИСИ, 15 окт - Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" будет сотрудничать с частью оппозиции по вопросу избрания Народного защитника, заявил депутат Николоз Самхарадзе.До 21 октября фракции и политические группы должны представить семь кандидатов на пост Народного защитника.Правящая партия "Грузинская мечта" отказалась представлять кандидатов в Народные защитники, предоставив это сделать оппозиции.Для избрания Народного защитника необходимо согласие 90 депутатов, такого количества на данный момент нет ни у одной партии в парламенте. Однако голоса "Грузинской мечты", у которой 75 депутатов, станут решающими в выборе нового омбудсмена. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузинская мечта, новости, грузия, политика, народный защитник грузии, народный защитник грузии, оппозиция