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Отбор кандидатов в Народные защитники: "Грузинская мечта" готова к сотрудничеству
Отбор кандидатов в Народные защитники: "Грузинская мечта" готова к сотрудничеству
До 21 октября фракции и политические группы должны представить семь кандидатов на пост Народного защитника 15.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-15T19:00+0400
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ТБИЛИСИ, 15 окт - Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" будет сотрудничать с частью оппозиции по вопросу избрания Народного защитника, заявил депутат Николоз Самхарадзе.До 21 октября фракции и политические группы должны представить семь кандидатов на пост Народного защитника.Правящая партия "Грузинская мечта" отказалась представлять кандидатов в Народные защитники, предоставив это сделать оппозиции.Для избрания Народного защитника необходимо согласие 90 депутатов, такого количества на данный момент нет ни у одной партии в парламенте. Однако голоса "Грузинской мечты", у которой 75 депутатов, станут решающими в выборе нового омбудсмена. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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грузинская мечта, новости, грузия, политика, народный защитник грузии, народный защитник грузии, оппозиция
грузинская мечта, новости, грузия, политика, народный защитник грузии, народный защитник грузии, оппозиция

Отбор кандидатов в Народные защитники: "Грузинская мечта" готова к сотрудничеству

19:00 15.10.2022
© photo: Sputnik / StringerИзбирательный штаб партии "Грузинская мечта"
Избирательный штаб партии Грузинская мечта - Sputnik Грузия, 1920, 15.10.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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До 21 октября фракции и политические группы должны представить семь кандидатов на пост Народного защитника
ТБИЛИСИ, 15 окт - Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" будет сотрудничать с частью оппозиции по вопросу избрания Народного защитника, заявил депутат Николоз Самхарадзе.
До 21 октября фракции и политические группы должны представить семь кандидатов на пост Народного защитника.

"Исходя из природы радикальной оппозиции, я не наполнен оптимизмом, что их подход к выбору Народного защитника будет конструктивным. Но я надеюсь, что с другими оппозиционными партиями, заинтересованными в развитии страны, будет возможно определиться с кандидатом", - сказал Самхарадзе.

Правящая партия "Грузинская мечта" отказалась представлять кандидатов в Народные защитники, предоставив это сделать оппозиции.
Для избрания Народного защитника необходимо согласие 90 депутатов, такого количества на данный момент нет ни у одной партии в парламенте. Однако голоса "Грузинской мечты", у которой 75 депутатов, станут решающими в выборе нового омбудсмена.
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