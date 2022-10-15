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https://sputnik-georgia.ru/20221015/poiskovo-spasatelnye-operatsii-v-turetskoy-shakhte-zaversheny-pogib-41-chelovek-271364650.html
Поисково-спасательные операции в турецкой шахте завершены: погиб 41 человек
Поисково-спасательные операции в турецкой шахте завершены: погиб 41 человек
Сильный взрыв произошел вечером 14 октября в шахте в провинции Бартын на севере Турции 15.10.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 15 окт – Sputnik. Поисково-спасательные операции после взрыва в шахте на севере Турции завершены, сообщил министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмёз.Сильный взрыв произошел вечером 14 октября в шахте в провинции Бартын на севере Турции. В результате ЧП погиб 41 шахтер."Поисково-спасательные операции в Бартыне, которые продолжались со вчерашнего вечера, завершены", – приводит слова министра гостелеканал TRT Haber.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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турция, новости, происшествия, в мире
турция, новости, происшествия, в мире

Поисково-спасательные операции в турецкой шахте завершены: погиб 41 человек

22:22 15.10.2022
Число погибших при взрыве на шахте в Турции достигло 40
Число погибших при взрыве на шахте в Турции достигло 40 - Sputnik Грузия, 1920, 15.10.2022
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НовостиTelegram
Сильный взрыв произошел вечером 14 октября в шахте в провинции Бартын на севере Турции
ТБИЛИСИ, 15 окт – Sputnik. Поисково-спасательные операции после взрыва в шахте на севере Турции завершены, сообщил министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмёз.
В Турции число погибших при взрыве на шахте выросло 28 человек
В Турции число погибших при взрыве на шахте выросло 28 человек - Sputnik Грузия, 1920, 15.10.2022
В Турции число погибших при взрыве на шахте выросло 28 человек
Сильный взрыв произошел вечером 14 октября в шахте в провинции Бартын на севере Турции. В результате ЧП погиб 41 шахтер.
В Турции число погибших при взрыве на шахте выросло 28 человек
В Турции число погибших при взрыве на шахте выросло 28 человек - Sputnik Грузия, 1920, 15.10.2022
В Турции число погибших при взрыве на шахте выросло 28 человек
"Поисково-спасательные операции в Бартыне, которые продолжались со вчерашнего вечера, завершены", – приводит слова министра гостелеканал TRT Haber.
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