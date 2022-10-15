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Поисково-спасательные операции в турецкой шахте завершены: погиб 41 человек
Поисково-спасательные операции в турецкой шахте завершены: погиб 41 человек
Сильный взрыв произошел вечером 14 октября в шахте в провинции Бартын на севере Турции 15.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-15T22:22+0400
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ТБИЛИСИ, 15 окт – Sputnik. Поисково-спасательные операции после взрыва в шахте на севере Турции завершены, сообщил министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмёз.Сильный взрыв произошел вечером 14 октября в шахте в провинции Бартын на севере Турции. В результате ЧП погиб 41 шахтер."Поисково-спасательные операции в Бартыне, которые продолжались со вчерашнего вечера, завершены", – приводит слова министра гостелеканал TRT Haber.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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турция, новости, происшествия, в мире
Поисково-спасательные операции в турецкой шахте завершены: погиб 41 человек
Сильный взрыв произошел вечером 14 октября в шахте в провинции Бартын на севере Турции
ТБИЛИСИ, 15 окт – Sputnik.
Поисково-спасательные операции после взрыва в шахте на севере Турции завершены, сообщил
министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмёз.
Сильный взрыв произошел вечером 14 октября в шахте в провинции Бартын на севере Турции. В результате ЧП погиб 41 шахтер.
"Поисково-спасательные операции в Бартыне, которые продолжались со вчерашнего вечера, завершены", – приводит слова министра гостелеканал TRT Haber.