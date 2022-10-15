https://sputnik-georgia.ru/20221015/premer-ministr-gruzii-vyrazil-soboleznovaniya-turtsii-v-svyazi-s-gibelyu-lyudey-v-shakhte-271359223.html
Премьер-министр Грузии выразил соболезнования Турции в связи с гибелью людей в шахте
Премьер-министр Грузии выразил соболезнования Турции в связи с гибелью людей в шахте
При взрыве на шахте на севере Турции погибли 28 человек 15.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-15T13:25+0400
2022-10-15T13:25+0400
2022-10-15T13:25+0400
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ираклий гарибашвили
новости
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ТБИЛИСИ, 15 окт - Sputnik. Грузия опечалена известием о взрыве в шахте в Турции и соболезнует семьям погибших и турецкому народу, написал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в соцсети.При взрыве на шахте на севере Турции погибли 28 человек."Мы очень опечалены известием о взрыве угольной шахты в провинции Бартин в Турции. В этот трудный момент мы поддерживаем родственников погибших, пострадавших и участников спасательной операции. Выражаем искренние соболезнования и поддержку народу и правительству Турции", - написал Гарибашвили.На месте взрыва на глубине 300 метров под землей находились 115 рабочих, некоторые из них эвакуированы. При этом 49 рабочих заблокированы под землей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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турция, ираклий гарибашвили, новости, грузия, происшествия
турция, ираклий гарибашвили, новости, грузия, происшествия
Премьер-министр Грузии выразил соболезнования Турции в связи с гибелью людей в шахте
При взрыве на шахте на севере Турции погибли 28 человек
ТБИЛИСИ, 15 окт - Sputnik. Грузия опечалена известием о взрыве в шахте в Турции и соболезнует семьям погибших и турецкому народу, написал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в соцсети.
При взрыве на шахте на севере Турции погибли 28 человек.
"Мы очень опечалены известием о взрыве угольной шахты в провинции Бартин в Турции. В этот трудный момент мы поддерживаем родственников погибших, пострадавших и участников спасательной операции. Выражаем искренние соболезнования и поддержку народу и правительству Турции", - написал Гарибашвили.
На месте взрыва на глубине 300 метров под землей находились 115 рабочих, некоторые из них эвакуированы. При этом 49 рабочих заблокированы под землей.