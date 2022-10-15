https://sputnik-georgia.ru/20221015/progress-i-riski-kak-mir-reagiruet-na-ugrozy-novykh-tekhnologiy-271362716.html

Прогресс и риски. Как мир реагирует на угрозы новых технологий?

Прогресс и риски. Как мир реагирует на угрозы новых технологий?

Научно-техническая революция, происходящая прямо сейчас, кардинально меняет жизнь общества и мировую политику 15.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-15T19:39+0400

2022-10-15T19:39+0400

2022-10-15T19:39+0400

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Системный взгляд на глобальные риски, которые несет автоматизация производства, появление "военного" ИИ, массовый сбор персональных данных и другие новейшие технологии, предлагает исследование одного из ведущих ученых МГИМО, говорится в материале РИА Новости. Статья опубликована в журнале "Вестник СПбГУ. Международные отношения".Противоречия прогрессаАнализ общественного развития в период глобальных трансформаций может отталкиваться от изменений, которые происходят с "вечными" гуманитарными концепциями в новом технологическом контексте, считает директор Института международных исследований МГИМО Максим Сучков.По мнению автора статьи, эти концепции играют ключевую роль при формирования человека как гражданина и члена сообщества. При этом в мировой науке сложились противоположные оценки влияния технологических новаций на общественные процессы в этих трех аспектах, отмечается в исследовании.Еще с конца пятидесятых годов XX века многие исследователи считали, что технический прогресс по умолчанию обеспечивает развитие в обществе справедливости, свободы и источников силы. Однако ряд авторов показали, что взаимосвязь между развитием техники и общества имеет непрямой характер, подчеркивает автор статьи.Концепция Чарльза Вайса, на которую опирается исследование, утверждает, что инновации влияют на структуру силы и власти, нарушая баланс интересов, сложившийся внутри стран и между ними. Согласно этой позиции, развитие технологий само по себе не способствуют демократизации политических процессов, чаще всего оказывая обратный эффект.Что угрожает нашему будущему?Быстрое изменение технологических основ современной экономики, связанное в том числе с автоматизацией производства и сферы услуг, обостряет проблему обновления "общественного договора", то есть системы базовых норм доступа к благам.Как отмечает автор статьи, это вызвано обострением "чувства справедливости" из-за растущего дисбаланса интересов граждан и государства, а также влиянием других угрожающих мегатрендов современности, к которым относятся миграционные, демографические, экологические, эпидемиологические и ряд других проблем.Второй центральный вопрос — будущее свободы, напрямую связанное с проблемой регулирования крупных корпоративных информационных платформ и обработкой больших данных. Перспективы глобального развития в этом аспекте, по мнению ученого, будут определяться конфликтом государств и технологических гигантов за право распоряжаться массивом персональных данных граждан.Третий аспект касается технологий как новых источников силы, определяющих сегодня сценарии развития любого межгосударственного конфликта. По мнению ученого, ключевой проблемой этого типа уже сейчас становится возможность создания мощного искусственного интеллекта, способного в том числе и к прямому участию в войнах. Нерешенной остается и проблема контроля со стороны человека над таким "вооруженным" ИИ, отмечает Сучков.Вне горизонта прогнозов"Попытки государств как-то отреагировать на изменившийся характер силы пока ориентированы на две стратегии. Первая — добиться большей прозрачности и подотчетности производства технологий высокого уровня. Вторая — попытаться "расщепить виды силы", сделать так, чтобы ни одно предприятие или государство не могло обеспечить себе монопольный контроль над каким-либо "видом силы" — тем более всеми сразу", — объясняет ученый.Анализ мегатрендов научной революции по всем трем направлениям показывает, что логика технологического развития ведет за границы человеческих возможностей, подчеркивается в статье. "Ускорение времени" и перенасыщенность информацией уже сегодня превышают способности человека к осмыслению трансформаций мира, считает Сучков.Поскольку плотность связей между глобальными игроками возрастает, а конфликты на разных уровнях наслаиваются друг на друга, исследования международных отношений сегодня нуждаются в новых комплексных междисциплинарных подходах, резюмирует автор.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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