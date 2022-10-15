https://sputnik-georgia.ru/20221015/syn-nanes-nozhevoe-ranenie-materi-v-gorode-rustavi-271356948.html

Сын нанес ножевое ранение матери в городе Рустави

Сын нанес ножевое ранение матери в городе Рустави

Правоохранители уже задержали подозреваемого в совершении преступления 15.10.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Девятнадцатилетний житель города Рустави (регион Квемо Картли) нанес своей матери ножевое ранение на почве бытового конфликта - инцидент произошел в поселении Чкондидели.Директор клиники Папуна Бахтадзе сообщил, что женщина получила ранение в области живота, в результате чего были повреждены органы брюшной полости."Была большая кровопотеря и пострадавшей провели срочную операцию. Сейчас ей сравнительно лучше, но она до сих пор находится в реанимации", - сообщили журналистам в больнице.Уголовное дело возбудили по статьям 19-108 УК Грузии "Попытка умышленного убийства". Правоохранители уже задержали подозреваемого в совершении преступления.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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