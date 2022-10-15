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Сын нанес ножевое ранение матери в городе Рустави
Сын нанес ножевое ранение матери в городе Рустави
Правоохранители уже задержали подозреваемого в совершении преступления 15.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-15T12:05+0400
2022-10-15T12:05+0400
2022-10-15T13:21+0400
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ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Девятнадцатилетний житель города Рустави (регион Квемо Картли) нанес своей матери ножевое ранение на почве бытового конфликта - инцидент произошел в поселении Чкондидели.Директор клиники Папуна Бахтадзе сообщил, что женщина получила ранение в области живота, в результате чего были повреждены органы брюшной полости."Была большая кровопотеря и пострадавшей провели срочную операцию. Сейчас ей сравнительно лучше, но она до сих пор находится в реанимации", - сообщили журналистам в больнице.Уголовное дело возбудили по статьям 19-108 УК Грузии "Попытка умышленного убийства". Правоохранители уже задержали подозреваемого в совершении преступления.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, рустави, квемо картли
происшествия, грузия, новости, рустави, квемо картли
Сын нанес ножевое ранение матери в городе Рустави
12:05 15.10.2022 (обновлено: 13:21 15.10.2022)
Правоохранители уже задержали подозреваемого в совершении преступления
ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Девятнадцатилетний житель города Рустави (регион Квемо Картли) нанес своей матери ножевое ранение на почве бытового конфликта - инцидент произошел в поселении Чкондидели.
Раненую кухонным ножом 38-летнюю женщину доставили в Центральную больницу города, сообщает телеканал "Рустави".
Директор клиники Папуна Бахтадзе сообщил, что женщина получила ранение в области живота, в результате чего были повреждены органы брюшной полости.
"Была большая кровопотеря и пострадавшей провели срочную операцию. Сейчас ей сравнительно лучше, но она до сих пор находится в реанимации", - сообщили журналистам в больнице.
Уголовное дело возбудили по статьям 19-108 УК Грузии "Попытка умышленного убийства". Правоохранители уже задержали подозреваемого в совершении преступления.