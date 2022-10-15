https://sputnik-georgia.ru/20221015/tragediya-v-tbilisi-ekspertnoe-byuro-ne-otsenivalo-bezopasnost-parkovogo-fontana-271364464.html
Трагедия в Тбилиси: экспертное бюро не оценивало безопасность паркового фонтана
Трагедия в Тбилиси: экспертное бюро не оценивало безопасность паркового фонтана
В данное время Национальное бюро подключено к следственным действиям 15.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-15T21:00+0400
2022-10-15T21:00+0400
2022-10-15T21:00+0400
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ТБИЛИСИ, 15 окт – Sputnik. Национальное бюро судебной экспертизы имени Левана Самхараули не проводило экспертной оценки фонтанов в парке Ваке, говорится в сообщении на сайте бюро.Несчастный случай произошел в парке 13 октября, на второй день после открытия отремонтированного фонтана. Троих подростков ударило током, когда они спустились в фонтан за упавшим туда мячом. Спасти удалось лишь двоих, 13-летняя девочка скончалась.В рамках расследования трагедии в парке Ваке в Тбилиси опрошены до 100 человек, в том числе руководство и сотрудники компании "Грин сервис плюс", осуществлявшей работы по ремонту фонтана, сотрудники мэрии Тбилиси, педагоги и приставы школы, где училась девочка, ее одноклассники и свидетели происшествия.Следствие ведется по статье "Нарушение правил безопасности на электрообъекте, повлекшее смерть человека", что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 7 лет.Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что все виновные будут привлечены к ответственности, в том числе и он сам, если будет установлено преступление.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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происшествия, грузия, новости, каха каладзе, тбилиси, парк ваке
происшествия, грузия, новости, каха каладзе, тбилиси, парк ваке
Трагедия в Тбилиси: экспертное бюро не оценивало безопасность паркового фонтана
В данное время Национальное бюро подключено к следственным действиям
ТБИЛИСИ, 15 окт – Sputnik. Национальное бюро судебной экспертизы имени Левана Самхараули не проводило экспертной оценки фонтанов в парке Ваке, говорится в сообщении на сайте бюро.
Несчастный случай произошел в парке 13 октября, на второй день после открытия отремонтированного фонтана. Троих подростков ударило током, когда они спустились в фонтан за упавшим туда мячом. Спасти удалось лишь двоих, 13-летняя девочка скончалась.
"Национальное бюро судебной экспертизы имени Левана Самхараули не проводило экспертной оценки работ по реконструкции фонтанов в парке Ваке. Сейчас Национальное бюро подключено к следственным действиям, назначены соответствующие экспертизы", – сказано в сообщении.
В рамках расследования трагедии в парке Ваке в Тбилиси опрошены до 100 человек, в том числе руководство и сотрудники компании "Грин сервис плюс", осуществлявшей работы по ремонту фонтана, сотрудники мэрии Тбилиси, педагоги и приставы школы, где училась девочка, ее одноклассники и свидетели происшествия.
Следствие ведется по статье "Нарушение правил безопасности на электрообъекте, повлекшее смерть человека", что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 7 лет.
Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что все виновные будут привлечены к ответственности, в том числе и он сам, если будет установлено преступление.