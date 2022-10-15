https://sputnik-georgia.ru/20221015/tragediya-v-tbilisi-ekspertnoe-byuro-ne-otsenivalo-bezopasnost-parkovogo-fontana-271364464.html

Трагедия в Тбилиси: экспертное бюро не оценивало безопасность паркового фонтана

Трагедия в Тбилиси: экспертное бюро не оценивало безопасность паркового фонтана

В данное время Национальное бюро подключено к следственным действиям 15.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-15T21:00+0400

2022-10-15T21:00+0400

2022-10-15T21:00+0400

происшествия

грузия

новости

каха каладзе

тбилиси

парк ваке

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24853/64/248536479_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6cc2a831765dfa74857969facbf45507.jpg

ТБИЛИСИ, 15 окт – Sputnik. Национальное бюро судебной экспертизы имени Левана Самхараули не проводило экспертной оценки фонтанов в парке Ваке, говорится в сообщении на сайте бюро.Несчастный случай произошел в парке 13 октября, на второй день после открытия отремонтированного фонтана. Троих подростков ударило током, когда они спустились в фонтан за упавшим туда мячом. Спасти удалось лишь двоих, 13-летняя девочка скончалась.В рамках расследования трагедии в парке Ваке в Тбилиси опрошены до 100 человек, в том числе руководство и сотрудники компании "Грин сервис плюс", осуществлявшей работы по ремонту фонтана, сотрудники мэрии Тбилиси, педагоги и приставы школы, где училась девочка, ее одноклассники и свидетели происшествия.Следствие ведется по статье "Нарушение правил безопасности на электрообъекте, повлекшее смерть человека", что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 7 лет.Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что все виновные будут привлечены к ответственности, в том числе и он сам, если будет установлено преступление.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, грузия, новости, каха каладзе, тбилиси, парк ваке