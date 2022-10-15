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В Грузии открылся юбилейный сезон международного фестиваля искусства GIFT

В Грузии открылся юбилейный сезон международного фестиваля искусства GIFT

В этом году фестиваль посвящен знаменитому английскому режиссеру театра и кино Питеру Бруку 15.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-15T17:46+0400

2022-10-15T17:46+0400

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ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Грузинский международный фестиваль искусства Gift ("Подарок") имени Михаила Туманишвили, на который съехались труппы из разных уголков Грузии и других стран, открылся в Тбилиси 15 октября и продлится до 15 ноября. В этом году грузинский фестиваль посвящен знаменитому английскому режиссеру театра и кино Питеру Стивену Полу Бруку (Peter Stephen Paul Brook).Это будет юбилейный, 25-й по счету сезон фестиваля, который традиционно представит своим преданным зрителям, деятелям искусства и критикам интересную панораму новейших театральных событий.Фокус-страной в 2022 году Gift выбрал Грецию. В рамках "греческого фокуса" на фестивале покажут постановки ведущих мировых режиссеров, воркшопы, лекции, мастер-классы и специально поставленные премьерные представления.Все мероприятия пройдут в театрах-хозяевах фестиваля и на базе Института классической филологии, византистики и неогрековедения Тбилисского государственного университета.В этом году фестиваль принимает трех греческих деятелей искусства. Первый – это режиссер, педагог, автор книг по теории театра, председатель Международного Комитета театральной Олимпиады, основатель Международного собрания античной драмы в Коринфе и основатель театральной группы "АТТИС" Теодорос Терзопулос.Второй гость – выдающийся греческий писатель Димитрис Димитриадис. По мнению критиков, Димитриадис – самый значимый греческий драматург среди ныне живущих писателей, что подтверждается последней статистикой: сборники его произведений по объему продаж находятся на 3 месте за последнее десятилетие. Грузинская премьера его произведения "Я умираю, как страна" состоится на фестивале Gift с участием актера Зураба Кипшидзе (режиссер монодрамы – Кети Долидзе). Текст пьесы считается одним из самых сложных и многогранных текстов греческой литературы ХХ века.И, наконец, третий гость фестиваля – культовая фигура авангардного греческого театра, известный греческий режиссер и международный директор фестиваля Gift Михаил Мармаринос. Он выступит с фестивальной встречей "Беседы о театре".В сотрудничестве с посольством Италии в юбилейном 25-м сезоне фестиваля миланская театральная труппа PROXIME RES представит знаменитую пьесу великого реформатора итальянской комедии Карло Гольдони "Трактирщица" (La Locandiera). Примечательна и образовательная программа фестиваля этого года, ведь впервые в юбилейный 25-й год своего существования "Подарок" учредил студенческий фестиваль FRINGE, который в сотрудничестве с Грузинским госуниверситетом театра и кино им. Ш. Руставели будет проводиться раз в два года и станет важным международным событием в образовательной и художественной жизни страны.Студенческий фестиваль подарит молодежи шанс учиться друг у друга, вдохновлять и сотрудничать, создавая новые профессиональные связи. В рамках этой программы на фестивале покажут мистерию "Дон Кихот Ламанчский" Тбилисского камерного театра (режиссер – Георгий Апхазава).Международный фестиваль искусств имени Михаила Туманишвили пройдет при поддержке министерства культуры, спорта и молодежи Грузии и мэрии Тбилиси.GIFT – единственный фестиваль в Грузии, который является членом Европейской ассоциации фестивалей. Он был учрежден в 1997 году международными фестивалями искусств (Эдинбург, Аделаиды, Мельбурн и Перти). Основателем и художественным руководителем фестиваля является известный грузинский режиссер Кети Долидзе.Ежегодно GIFT представляет театральное творчество лучших трупп Грузии и всего мира. Среди них – Московский театр Вахтангова, Лаборатория Дмитрия Крымова, Берлинский театр Фольксбюне и многие другие коллективы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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культура, грузия, новости, зураб кипшидзе, кети долидзе, михаил туманишвили, тбилиси, греция, тбилисский государственный университет , италия, грузинский международный театральный фестиваль gift, грузинский международный фестиваль искусства gift