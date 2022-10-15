Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20221015/v-gruzii-otkrylsya-yubileynyy-sezon-mezhdunarodnogo-festivalya-iskusstva-gift-271245138.html
В Грузии открылся юбилейный сезон международного фестиваля искусства GIFT
В Грузии открылся юбилейный сезон международного фестиваля искусства GIFT
В этом году фестиваль посвящен знаменитому английскому режиссеру театра и кино Питеру Бруку 15.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-15T17:46+0400
2022-10-15T17:46+0400
культура
грузия
новости
зураб кипшидзе
кети долидзе
михаил туманишвили
тбилиси
греция
тбилисский государственный университет
италия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0a/0b/271243417_0:110:2048:1262_1920x0_80_0_0_181e1977545d8085a3958533d4546e78.jpg
ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Грузинский международный фестиваль искусства Gift ("Подарок") имени Михаила Туманишвили, на который съехались труппы из разных уголков Грузии и других стран, открылся в Тбилиси 15 октября и продлится до 15 ноября. В этом году грузинский фестиваль посвящен знаменитому английскому режиссеру театра и кино Питеру Стивену Полу Бруку (Peter Stephen Paul Brook).Это будет юбилейный, 25-й по счету сезон фестиваля, который традиционно представит своим преданным зрителям, деятелям искусства и критикам интересную панораму новейших театральных событий.Фокус-страной в 2022 году Gift выбрал Грецию. В рамках "греческого фокуса" на фестивале покажут постановки ведущих мировых режиссеров, воркшопы, лекции, мастер-классы и специально поставленные премьерные представления.Все мероприятия пройдут в театрах-хозяевах фестиваля и на базе Института классической филологии, византистики и неогрековедения Тбилисского государственного университета.В этом году фестиваль принимает трех греческих деятелей искусства. Первый – это режиссер, педагог, автор книг по теории театра, председатель Международного Комитета театральной Олимпиады, основатель Международного собрания античной драмы в Коринфе и основатель театральной группы "АТТИС" Теодорос Терзопулос.Второй гость – выдающийся греческий писатель Димитрис Димитриадис. По мнению критиков, Димитриадис – самый значимый греческий драматург среди ныне живущих писателей, что подтверждается последней статистикой: сборники его произведений по объему продаж находятся на 3 месте за последнее десятилетие. Грузинская премьера его произведения "Я умираю, как страна" состоится на фестивале Gift с участием актера Зураба Кипшидзе (режиссер монодрамы – Кети Долидзе). Текст пьесы считается одним из самых сложных и многогранных текстов греческой литературы ХХ века.И, наконец, третий гость фестиваля – культовая фигура авангардного греческого театра, известный греческий режиссер и международный директор фестиваля Gift Михаил Мармаринос. Он выступит с фестивальной встречей "Беседы о театре".В сотрудничестве с посольством Италии в юбилейном 25-м сезоне фестиваля миланская театральная труппа PROXIME RES представит знаменитую пьесу великого реформатора итальянской комедии Карло Гольдони "Трактирщица" (La Locandiera). Примечательна и образовательная программа фестиваля этого года, ведь впервые в юбилейный 25-й год своего существования "Подарок" учредил студенческий фестиваль FRINGE, который в сотрудничестве с Грузинским госуниверситетом театра и кино им. Ш. Руставели будет проводиться раз в два года и станет важным международным событием в образовательной и художественной жизни страны.Студенческий фестиваль подарит молодежи шанс учиться друг у друга, вдохновлять и сотрудничать, создавая новые профессиональные связи. В рамках этой программы на фестивале покажут мистерию "Дон Кихот Ламанчский" Тбилисского камерного театра (режиссер – Георгий Апхазава).Международный фестиваль искусств имени Михаила Туманишвили пройдет при поддержке министерства культуры, спорта и молодежи Грузии и мэрии Тбилиси.GIFT – единственный фестиваль в Грузии, который является членом Европейской ассоциации фестивалей. Он был учрежден в 1997 году международными фестивалями искусств (Эдинбург, Аделаиды, Мельбурн и Перти). Основателем и художественным руководителем фестиваля является известный грузинский режиссер Кети Долидзе.Ежегодно GIFT представляет театральное творчество лучших трупп Грузии и всего мира. Среди них – Московский театр Вахтангова, Лаборатория Дмитрия Крымова, Берлинский театр Фольксбюне и многие другие коллективы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
тбилиси
греция
италия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0a/0b/271243417_110:0:1938:1371_1920x0_80_0_0_1f6c3ab38a06345d26767feb39560ada.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
культура, грузия, новости, зураб кипшидзе, кети долидзе, михаил туманишвили, тбилиси, греция, тбилисский государственный университет , италия, грузинский международный театральный фестиваль gift, грузинский международный фестиваль искусства gift
культура, грузия, новости, зураб кипшидзе, кети долидзе, михаил туманишвили, тбилиси, греция, тбилисский государственный университет , италия, грузинский международный театральный фестиваль gift, грузинский международный фестиваль искусства gift

В Грузии открылся юбилейный сезон международного фестиваля искусства GIFT

17:46 15.10.2022
© Courtesy of GIFT FestivalГрузинский международный фестиваль искусства GIFT 2022
Грузинский международный фестиваль искусства GIFT 2022 - Sputnik Грузия, 1920, 15.10.2022
© Courtesy of GIFT Festival
Подписаться на
НовостиTelegram
В этом году фестиваль посвящен знаменитому английскому режиссеру театра и кино Питеру Бруку
ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Грузинский международный фестиваль искусства Gift ("Подарок") имени Михаила Туманишвили, на который съехались труппы из разных уголков Грузии и других стран, открылся в Тбилиси 15 октября и продлится до 15 ноября.
В этом году грузинский фестиваль посвящен знаменитому английскому режиссеру театра и кино Питеру Стивену Полу Бруку (Peter Stephen Paul Brook).
© Courtesy of GIFT FestivalГрузинский международный фестиваль искусства GIFT 2022
Грузинский международный фестиваль искусства GIFT 2022 - Sputnik Грузия, 1920, 11.10.2022
Грузинский международный фестиваль искусства GIFT 2022
© Courtesy of GIFT Festival
Это будет юбилейный, 25-й по счету сезон фестиваля, который традиционно представит своим преданным зрителям, деятелям искусства и критикам интересную панораму новейших театральных событий.
Фокус-страной в 2022 году Gift выбрал Грецию. В рамках "греческого фокуса" на фестивале покажут постановки ведущих мировых режиссеров, воркшопы, лекции, мастер-классы и специально поставленные премьерные представления.
© Courtesy of GIFT FestivalГрузинский международный фестиваль искусства GIFT 2022
Грузинский международный фестиваль искусства GIFT 2022 - Sputnik Грузия, 1920, 11.10.2022
Грузинский международный фестиваль искусства GIFT 2022
© Courtesy of GIFT Festival
Все мероприятия пройдут в театрах-хозяевах фестиваля и на базе Института классической филологии, византистики и неогрековедения Тбилисского государственного университета.
В этом году фестиваль принимает трех греческих деятелей искусства. Первый – это режиссер, педагог, автор книг по теории театра, председатель Международного Комитета театральной Олимпиады, основатель Международного собрания античной драмы в Коринфе и основатель театральной группы "АТТИС" Теодорос Терзопулос.
Второй гость – выдающийся греческий писатель Димитрис Димитриадис. По мнению критиков, Димитриадис – самый значимый греческий драматург среди ныне живущих писателей, что подтверждается последней статистикой: сборники его произведений по объему продаж находятся на 3 месте за последнее десятилетие.
© Courtesy of GIFT FestivalГрузинский международный фестиваль искусства GIFT 2022
Грузинский международный фестиваль искусства GIFT 2022 - Sputnik Грузия, 1920, 11.10.2022
Грузинский международный фестиваль искусства GIFT 2022
© Courtesy of GIFT Festival
Грузинская премьера его произведения "Я умираю, как страна" состоится на фестивале Gift с участием актера Зураба Кипшидзе (режиссер монодрамы – Кети Долидзе). Текст пьесы считается одним из самых сложных и многогранных текстов греческой литературы ХХ века.
И, наконец, третий гость фестиваля – культовая фигура авангардного греческого театра, известный греческий режиссер и международный директор фестиваля Gift Михаил Мармаринос. Он выступит с фестивальной встречей "Беседы о театре".
В сотрудничестве с посольством Италии в юбилейном 25-м сезоне фестиваля миланская театральная труппа PROXIME RES представит знаменитую пьесу великого реформатора итальянской комедии Карло Гольдони "Трактирщица" (La Locandiera).
© Courtesy of GIFT FestivalГрузинский международный фестиваль искусства GIFT 2022
Грузинский международный фестиваль искусства GIFT 2022 - Sputnik Грузия, 1920, 11.10.2022
Грузинский международный фестиваль искусства GIFT 2022
© Courtesy of GIFT Festival
Примечательна и образовательная программа фестиваля этого года, ведь впервые в юбилейный 25-й год своего существования "Подарок" учредил студенческий фестиваль FRINGE, который в сотрудничестве с Грузинским госуниверситетом театра и кино им. Ш. Руставели будет проводиться раз в два года и станет важным международным событием в образовательной и художественной жизни страны.
Студенческий фестиваль подарит молодежи шанс учиться друг у друга, вдохновлять и сотрудничать, создавая новые профессиональные связи. В рамках этой программы на фестивале покажут мистерию "Дон Кихот Ламанчский" Тбилисского камерного театра (режиссер – Георгий Апхазава).
© Courtesy of GIFT FestivalГрузинский международный фестиваль искусства GIFT 2022
Грузинский международный фестиваль искусства GIFT 2022 - Sputnik Грузия, 1920, 11.10.2022
Грузинский международный фестиваль искусства GIFT 2022
© Courtesy of GIFT Festival
Международный фестиваль искусств имени Михаила Туманишвили пройдет при поддержке министерства культуры, спорта и молодежи Грузии и мэрии Тбилиси.
GIFT – единственный фестиваль в Грузии, который является членом Европейской ассоциации фестивалей. Он был учрежден в 1997 году международными фестивалями искусств (Эдинбург, Аделаиды, Мельбурн и Перти). Основателем и художественным руководителем фестиваля является известный грузинский режиссер Кети Долидзе.
Ежегодно GIFT представляет театральное творчество лучших трупп Грузии и всего мира. Среди них – Московский театр Вахтангова, Лаборатория Дмитрия Крымова, Берлинский театр Фольксбюне и многие другие коллективы.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0