https://sputnik-georgia.ru/20221015/v-gruzii-prostyatsya-s-pogibshey-vo-vremya-tragedii-v-parke-vake-maritoy-meparishvili--271356490.html

В Грузии простятся с погибшей во время трагедии в парке Ваке Маритой Мепаришвили

В Грузии простятся с погибшей во время трагедии в парке Ваке Маритой Мепаришвили

В последний путь девочку будут провожать члены семьи, друзья и горожане 15.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-15T14:29+0400

2022-10-15T14:29+0400

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ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Похороны 13-летней Мариты Мепаришвили, которая скончалась от удара током в фонтане парка Ваке, состоятся сегодня.Накануне на панихиде Мариты был мэр Тбилиси. Каха Каладзе лично выразил соболезнования родителям в связи с трагедией.Несчастный случай произошел 13 октября, на второй день после открытия отремонтированного фонтана. Троих подростков ударило током, когда они спустились в фонтан за упавшим туда мячом. Спасти удалось лишь двоих, 13-летняя девочка скончалась - у нее остановилось сердце.Следствие ведется по статье "Нарушение правил безопасности на электрообъекте, повлекшее смерть человека", что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 7 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, общество, каха каладзе, тбилиси, происшествия, парк ваке