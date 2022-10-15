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https://sputnik-georgia.ru/20221015/v-tbilisi-vystupit-znamenityy-didzhey-pol-van-dayk-270179194.html
В Тбилиси выступит знаменитый диджей Пол ван Дайк
В Тбилиси выступит знаменитый диджей Пол ван Дайк
В столице Грузии выступит один из самых популярных трансовых диджеев мира 15.10.2022, Sputnik Грузия
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тбилиси
культура
концерт
анонсы
шоу-бизнес
электронная музыка
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ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Немецкий музыкант, композитор, один из ведущих мировых трансовых диджеев Пол ван Дайк (Paul Van Dyk) выступит в столичном концертном зале Republic 28 октября.Пол ван Дайк – пионер своего жанра, который за свою карьеру успел донести свою музыку качественного прогрессивного транса до миллионов поклонников.Продюсер дважды становился диджеем номер один на планете по версии DJmag. Также был номинирован на премию "Грэмми" и до сегодняшнего дня пользуется завидной популярностью.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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тбилиси, культура, концерт, анонсы , шоу-бизнес, электронная музыка
тбилиси, культура, концерт, анонсы , шоу-бизнес, электронная музыка

В Тбилиси выступит знаменитый диджей Пол ван Дайк

21:41 15.10.2022
CC BY-SA 2.0 / David Boté Estrada / Paul Van Dyk - Live in CuliacánКонцерт Пола Ван Дайка
Концерт Пола Ван Дайка - Sputnik Грузия, 1920, 15.10.2022
CC BY-SA 2.0 / David Boté Estrada / Paul Van Dyk - Live in Culiacán
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В столице Грузии выступит один из самых популярных трансовых диджеев мира
ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Немецкий музыкант, композитор, один из ведущих мировых трансовых диджеев Пол ван Дайк (Paul Van Dyk) выступит в столичном концертном зале Republic 28 октября.
Пол ван Дайк – пионер своего жанра, который за свою карьеру успел донести свою музыку качественного прогрессивного транса до миллионов поклонников.
Продюсер дважды становился диджеем номер один на планете по версии DJmag. Также был номинирован на премию "Грэмми" и до сегодняшнего дня пользуется завидной популярностью.
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