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В Турции число жертв при взрыве на шахте возросло до 28 человек
В Турции число жертв при взрыве на шахте возросло до 28 человек
На месте взрыва на глубине 300 метров под землей находились 115 рабочих 15.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-15T10:19+0400
2022-10-15T10:19+0400
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ТБИЛИСИ, 14 окт – Sputnik. Количество жертв при взрыве на шахте на севере Турции возросло до 28, сообщает телеканал TRT со ссылкой на министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджу.Ранее власти сообщили о 25 погибших. "Еще два человека погибли, число жертв в результате взрыва на угольной шахте в Турции достигло 28 человек", – говорится в сообщении телеканала.Известно, что 11 пострадавших находятся в больницах.Взрыв произошел в шахте на севере Турции. На месте взрыва на глубине 300 метров под землей находились 115 рабочих, некоторые из них эвакуированы. При этом 49 рабочих заблокированы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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в мире, новости, происшествия, турция
в мире, новости, происшествия, турция
В Турции число жертв при взрыве на шахте возросло до 28 человек
На месте взрыва на глубине 300 метров под землей находились 115 рабочих
ТБИЛИСИ, 14 окт – Sputnik.
Количество жертв при взрыве на шахте на севере Турции возросло до 28, сообщает
телеканал TRT со ссылкой на министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджу.
Ранее власти сообщили о 25 погибших. "Еще два человека погибли, число жертв в результате взрыва на угольной шахте в Турции достигло 28 человек", – говорится в сообщении телеканала.
Известно, что 11 пострадавших находятся в больницах.
Взрыв произошел в шахте на севере Турции. На месте взрыва на глубине 300 метров под землей находились 115 рабочих, некоторые из них эвакуированы. При этом 49 рабочих заблокированы.