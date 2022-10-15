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Внешняя торговля Грузии: экспорт продолжает расти
Внешняя торговля Грузии: экспорт продолжает расти
Экспорт составил более 4 миллиардов долларов – на 37,4% больше, чем в январе-сентябре 2021 года 15.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-15T09:01+0400
2022-10-15T09:01+0400
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национальная служба статистики грузии "сакстат"
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ТБИЛИСИ, 15 окт – Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-сентябре 2022 года вырос на 35,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 13,6 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".За отчетный период в страну импортировали продукцию на 9,5 миллиарда долларов, что на 34,4% больше данных за январь-сентябрь 2021 года.Экспорт составил более 4 миллиардов долларов – на 37,4% больше, чем в январе-сентябре 2021 года и примерно на 49,8% больше показателей периода до пандемии – в 2019 году.Отрицательный торговый баланс Грузии с начала 2022 года составил 5,4 миллиарда долларов, что на 32,2% больше аналогичного показателя за девять месяцев 2021 года.Внешнеторговый оборот Грузии в 2021 году вырос на 25,6% по сравнению с 2020 годом и составил 14,3 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), при этом грузинскую продукцию в прошлом году вывезли на сумму 4,2 миллиарда долларов – на 26,9% больше по сравнению с 2020 годом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
грузия, новости, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
Внешняя торговля Грузии: экспорт продолжает расти
Экспорт составил более 4 миллиардов долларов – на 37,4% больше, чем в январе-сентябре 2021 года
ТБИЛИСИ, 15 окт – Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-сентябре 2022 года вырос на 35,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 13,6 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".
За отчетный период в страну импортировали продукцию на 9,5 миллиарда долларов, что на 34,4% больше данных за январь-сентябрь 2021 года.
Внешнеторговый оборот Грузии за январь-сентябрь 2022 года
Показатель
Объем, млн долларов
Рост, %
Экспорт
4 097,0
37,4
Импорт
9 515,0
34,4
Всего
13 612,0
35,3
Экспорт составил более 4 миллиардов долларов – на 37,4% больше, чем в январе-сентябре 2021 года и примерно на 49,8% больше показателей периода до пандемии – в 2019 году.
Отрицательный торговый баланс Грузии с начала 2022 года составил 5,4 миллиарда долларов, что на 32,2% больше аналогичного показателя за девять месяцев 2021 года.
Внешнеторговый оборот Грузии в 2021 году вырос на 25,6% по сравнению с 2020 годом и составил 14,3 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), при этом грузинскую продукцию в прошлом году вывезли на сумму 4,2 миллиарда долларов – на 26,9% больше по сравнению с 2020 годом.