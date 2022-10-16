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ДТП на юге Грузии: автомобиль сбил пешехода насмерть
ДТП на юге Грузии: автомобиль сбил пешехода насмерть
Мужчину автомобиль сбил в тот момент, когда он переходил дорогу 16.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-16T14:31+0400
2022-10-16T14:31+0400
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ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Молодой мужчина стал жертвой ДТП, которое произошло поздно ночью в Ахалкалаки (регион Самцхе Джавахети) на юге ГрузииКак сообщают местные СМИ, 22-летнего мужчину автомобиль сбил в тот момент, когда он переходил дорогу. Инцидент произошел недалеко от здания МВД. На месте происшествия всю ночь работали экипажи патрульной полиции и эксперты-криминалисты. О задержании водителя автомобиля не сообщается.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, ахалкалаки, дтп
ДТП на юге Грузии: автомобиль сбил пешехода насмерть
Мужчину автомобиль сбил в тот момент, когда он переходил дорогу
ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Молодой мужчина стал жертвой ДТП, которое произошло поздно ночью в Ахалкалаки (регион Самцхе Джавахети) на юге Грузии
Как сообщают местные СМИ, 22-летнего мужчину автомобиль сбил в тот момент, когда он переходил дорогу. Инцидент произошел недалеко от здания МВД.
"Было около двух часов ночи, когда привезли 22-летнего парня, он уже был в бессознательном состоянии, и вскоре после этого была диагностирована смерть", - рассказал врач Ахалкалакской клиники Александр Торосян.
На месте происшествия всю ночь работали экипажи патрульной полиции и эксперты-криминалисты. О задержании водителя автомобиля не сообщается.