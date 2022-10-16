https://sputnik-georgia.ru/20221016/dtp-na-yuge-gruzii-avtomobil-sbil-peshekhoda-nasmert-271379648.html

ДТП на юге Грузии: автомобиль сбил пешехода насмерть

ДТП на юге Грузии: автомобиль сбил пешехода насмерть

Мужчину автомобиль сбил в тот момент, когда он переходил дорогу 16.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-16T14:31+0400

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ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Молодой мужчина стал жертвой ДТП, которое произошло поздно ночью в Ахалкалаки (регион Самцхе Джавахети) на юге ГрузииКак сообщают местные СМИ, 22-летнего мужчину автомобиль сбил в тот момент, когда он переходил дорогу. Инцидент произошел недалеко от здания МВД. На месте происшествия всю ночь работали экипажи патрульной полиции и эксперты-криминалисты. О задержании водителя автомобиля не сообщается.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

ахалкалаки

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