https://sputnik-georgia.ru/20221016/energoombudsmen-prizvala-zhiteley-gruzii-proverit-gazovye-obogrevateli-271382476.html

Энергоомбудсмен призвала жителей Грузии проверить газовые обогреватели

Энергоомбудсмен призвала жителей Грузии проверить газовые обогреватели

неправильно установленные газовые обогреватели остаются проблемой по всей стране, хотя их количество уменьшилось, заявила энергоомбудсмен 16.10.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Энергомбудсмен Грузии Саломе Вардиашвили призвала население проверить техническое состояние газовых обогревателей до наступления холодов. Вопросы, связанные с утечкой газа становятся актуальными в Грузии с началом холодов, когда население начинает использовать газовые обогреватели. Утечка газа становится причиной взрывов и гибели людей в Тбилиси и регионах страны. Одна из таких трагедий произошла в январе 2019 года в Дигоми. Тогда среди погибших были дети. По ее словам, неправильно установленные газовые обогреватели остаются проблемой по всей стране, хотя их количество уменьшилось. Энергетический омбудсмен еще раз напомнила жителям, что проверка газового оборудования для них бесплатна.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, энергетика грузии, отравление газом