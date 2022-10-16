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Энергоомбудсмен призвала жителей Грузии проверить газовые обогреватели
Энергоомбудсмен призвала жителей Грузии проверить газовые обогреватели
неправильно установленные газовые обогреватели остаются проблемой по всей стране, хотя их количество уменьшилось, заявила энергоомбудсмен 16.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-16T18:16+0400
2022-10-16T18:16+0400
2022-10-16T18:16+0400
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ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Энергомбудсмен Грузии Саломе Вардиашвили призвала население проверить техническое состояние газовых обогревателей до наступления холодов. Вопросы, связанные с утечкой газа становятся актуальными в Грузии с началом холодов, когда население начинает использовать газовые обогреватели. Утечка газа становится причиной взрывов и гибели людей в Тбилиси и регионах страны. Одна из таких трагедий произошла в январе 2019 года в Дигоми. Тогда среди погибших были дети. По ее словам, неправильно установленные газовые обогреватели остаются проблемой по всей стране, хотя их количество уменьшилось. Энергетический омбудсмен еще раз напомнила жителям, что проверка газового оборудования для них бесплатна.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, энергетика грузии, отравление газом
грузия, новости, общество, энергетика грузии, отравление газом
Энергоомбудсмен призвала жителей Грузии проверить газовые обогреватели
неправильно установленные газовые обогреватели остаются проблемой по всей стране, хотя их количество уменьшилось, заявила энергоомбудсмен
ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Энергомбудсмен Грузии Саломе Вардиашвили призвала население проверить техническое состояние газовых обогревателей до наступления холодов.
Вопросы, связанные с утечкой газа становятся актуальными в Грузии с началом холодов, когда население начинает использовать газовые обогреватели. Утечка газа становится причиной взрывов и гибели людей в Тбилиси и регионах страны. Одна из таких трагедий произошла в январе 2019 года в Дигоми. Тогда среди погибших были дети.
"С приходом холодов каждый должен проверить свой обогреватель перед тем, как включить его. Мы еще не в безопасности. По-прежнему существует риск того, что газовое оборудование может быть неправильно установлено в жилом помещении", - сказала Вардиашвили.
По ее словам, неправильно установленные газовые обогреватели остаются проблемой по всей стране, хотя их количество уменьшилось.
Энергетический омбудсмен еще раз напомнила жителям, что проверка газового оборудования для них бесплатна.