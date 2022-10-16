https://sputnik-georgia.ru/20221016/evseev-pochemu-zapad-smog-vzorvat-severnyy-potok-no-provalilsya-s-turetskim-potokom-271367367.html

Евсеев: почему Запад смог взорвать "Северный поток", но провалился с "Турецким потоком"

Евсеев: почему Запад смог взорвать "Северный поток", но провалился с "Турецким потоком"

Заявления Запада о возможном ядерном ударе России по Украине бессмысленны 16.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-16T09:02+0400

2022-10-16T09:02+0400

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мультимедиа

видео

северный поток-2

турция

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев. Он считает, что по-настоящему к ядерной катастрофе могут привести действия Украины, например обстрелы ЗАЭС со стороны ВСУ. Об этом, а также о неудавшейся диверсии на газопроводе "Турецкий поток" смотрите в нашем видео

турция

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мультимедиа, видео, северный поток-2, турция, видео