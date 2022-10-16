https://sputnik-georgia.ru/20221016/evseev-pochemu-zapad-smog-vzorvat-severnyy-potok-no-provalilsya-s-turetskim-potokom-271367367.html
Евсеев: почему Запад смог взорвать "Северный поток", но провалился с "Турецким потоком"
Евсеев: почему Запад смог взорвать "Северный поток", но провалился с "Турецким потоком"
Заявления Запада о возможном ядерном ударе России по Украине бессмысленны 16.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-16T09:02+0400
2022-10-16T09:02+0400
2022-10-16T09:02+0400
мультимедиа
видео
северный поток-2
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0a/10/271367201_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e7413173c70aa1c492d4db69e5497fc3.jpg
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев. Он считает, что по-настоящему к ядерной катастрофе могут привести действия Украины, например обстрелы ЗАЭС со стороны ВСУ. Об этом, а также о неудавшейся диверсии на газопроводе "Турецкий поток" смотрите в нашем видео
турция
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0a/10/271367201_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c03adc304b88d4bc7e94a02bf8adddd0.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, северный поток-2, турция, видео
мультимедиа, видео, северный поток-2, турция, видео
Евсеев: почему Запад смог взорвать "Северный поток", но провалился с "Турецким потоком"
Заявления Запада о возможном ядерном ударе России по Украине бессмысленны
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев.
Он считает, что по-настоящему к ядерной катастрофе могут привести действия Украины, например обстрелы ЗАЭС со стороны ВСУ.
Об этом, а также о неудавшейся диверсии на газопроводе "Турецкий поток" смотрите в нашем видео