https://sputnik-georgia.ru/20221016/gruzinskaya-figuristka-zavoevala-bronzu-na-gran-pri-v-italii--271381879.html

Грузинская фигуристка завоевала бронзу на Гран-при в Италии

Грузинская фигуристка завоевала бронзу на Гран-при в Италии

Грузинская фигуристка пропустила вперед только японскую и корейскую спортсменок 16.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-16T17:36+0400

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ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Тринадцатилетняя грузинская фигуристка Инга Гургенидзе завоевала бронзовую медаль среди девушек-юниоров на Гран-при по фигурному катанию в итальянском Эгна. Гургенидзе представила две программы, насыщенные сложнейшими элементами, и заняла третье место, набрав в сумме 190,52 балла. Грузинская фигуристка пропустила вперед только японскую и корейскую спортсменок. Инга Гургенидзе показала самый высокий результат среди представительниц Европы как в короткой программе, так и в произвольной.В Гран-при приняли участие 44 спортсмена из 37 стран. Ингу Гургенидзе приняли в сборную Грузии в августе 2022 года. Ранее она выступала за сборную России и жила в Казани. Спортсменка выступала под материнской фамилией Никитина и около года назад решила перейти на отцовскую фамилию, а позже сменить спортивное гражданство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, успехи грузинских фигуристов в мире, фигурное катание