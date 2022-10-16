https://sputnik-georgia.ru/20221016/gruzinskaya-figuristka-zavoevala-bronzu-na-gran-pri-v-italii--271381879.html
Грузинская фигуристка завоевала бронзу на Гран-при в Италии
Грузинская фигуристка завоевала бронзу на Гран-при в Италии
Грузинская фигуристка пропустила вперед только японскую и корейскую спортсменок 16.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-16T17:36+0400
2022-10-16T17:36+0400
2022-10-16T17:51+0400
спорт
грузия
новости
успехи грузинских фигуристов в мире
фигурное катание
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0a/10/271381720_0:398:1200:1073_1920x0_80_0_0_5dcbc5800e914586b9499af08b6ed733.jpg
ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Тринадцатилетняя грузинская фигуристка Инга Гургенидзе завоевала бронзовую медаль среди девушек-юниоров на Гран-при по фигурному катанию в итальянском Эгна. Гургенидзе представила две программы, насыщенные сложнейшими элементами, и заняла третье место, набрав в сумме 190,52 балла. Грузинская фигуристка пропустила вперед только японскую и корейскую спортсменок. Инга Гургенидзе показала самый высокий результат среди представительниц Европы как в короткой программе, так и в произвольной.В Гран-при приняли участие 44 спортсмена из 37 стран. Ингу Гургенидзе приняли в сборную Грузии в августе 2022 года. Ранее она выступала за сборную России и жила в Казани. Спортсменка выступала под материнской фамилией Никитина и около года назад решила перейти на отцовскую фамилию, а позже сменить спортивное гражданство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0a/10/271381720_0:110:1201:1010_1920x0_80_0_0_339e4216740d8e87a4ef38d03b48278c.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
спорт, грузия, новости, успехи грузинских фигуристов в мире, фигурное катание
спорт, грузия, новости, успехи грузинских фигуристов в мире, фигурное катание
Грузинская фигуристка завоевала бронзу на Гран-при в Италии
17:36 16.10.2022 (обновлено: 17:51 16.10.2022)
Грузинская фигуристка пропустила вперед только японскую и корейскую спортсменок
ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Тринадцатилетняя грузинская фигуристка Инга Гургенидзе завоевала бронзовую медаль среди девушек-юниоров на Гран-при по фигурному катанию в итальянском Эгна.
Гургенидзе представила две программы, насыщенные сложнейшими элементами, и заняла третье место, набрав в сумме 190,52 балла. Грузинская фигуристка пропустила вперед только японскую и корейскую спортсменок.
Инга Гургенидзе показала самый высокий результат среди представительниц Европы как в короткой программе, так и в произвольной.
В Гран-при приняли участие 44 спортсмена из 37 стран.
Ингу Гургенидзе приняли в сборную Грузии в августе 2022 года. Ранее она выступала за сборную России и жила в Казани. Спортсменка выступала под материнской фамилией Никитина и около года назад решила перейти на отцовскую фамилию, а позже сменить спортивное гражданство.