https://sputnik-georgia.ru/20221016/gruzinskie-alpinisty-udostoilis-nagrady-zolotoy-ledorub-za-pokorenie-saragrara-271383866.html
Грузинские альпинисты удостоились награды "Золотой ледоруб" за покорение Сараграра
Грузинские альпинисты удостоились награды "Золотой ледоруб" за покорение Сараграра
Церемония награждения альпинистов пройдет во Франции 18-20 ноября 16.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-16T19:19+0400
2022-10-16T19:19+0400
2022-10-16T19:20+0400
грузия
новости
спорт
арчил бадриашвили
франция
пакистан
альпинисты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/08/251961000_0:152:2911:1789_1920x0_80_0_0_7f9360aa08e1e10bde561731ff0ca733.jpg
ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Трое грузинских альпинистов были удостоены своего рода "оскара" - награды "Золотой ледоруб 2022" (Piolet d'Orза) за восхождение на вершину Сараграр в Пакистане, информация опубликована на официальном сайте премии.Золотой ледоруб - международная награда за выдающиеся достижения в альпинизме. Она присуждается ежегодно французским журналом Montagnes и The Groupe de Haute Montagne с 1992 года. Номинантов отбирают журналы GHM и Montagnes по итогам альпинистского сезона. Затем специальное жюри рассматривает восхождения, совершённые номинированными участниками, и присуждает высшую награду."Оскар" среди альпинистов был присужден Арчилу Бадриашвили, Георгию Тепнадзе и Бакару Гелашвили за восхождение по сложнейшему маршруту на 7300-метровую северо-западную вершину Сараграр.Само восхождение альпинисты совершили в сентябре 2021 года.Церемония награждения альпинистов пройдет во Франции 18-20 ноября. Данная награда является самой престижной в мире альпинизма.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
франция
пакистан
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/08/251961000_162:0:2750:1941_1920x0_80_0_0_1fb557960edde25facab306aa6a46453.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, спорт, арчил бадриашвили, франция, пакистан, альпинисты
грузия, новости, спорт, арчил бадриашвили, франция, пакистан, альпинисты
Грузинские альпинисты удостоились награды "Золотой ледоруб" за покорение Сараграра
19:19 16.10.2022 (обновлено: 19:20 16.10.2022)
Церемония награждения альпинистов пройдет во Франции 18-20 ноября
ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Трое грузинских альпинистов были удостоены своего рода "оскара" - награды "Золотой ледоруб 2022" (Piolet d'Orза) за восхождение на вершину Сараграр в Пакистане, информация опубликована на официальном сайте премии.
Золотой ледоруб - международная награда за выдающиеся достижения в альпинизме. Она присуждается ежегодно французским журналом Montagnes и The Groupe de Haute Montagne с 1992 года.
Номинантов отбирают журналы GHM и Montagnes по итогам альпинистского сезона. Затем специальное жюри рассматривает восхождения, совершённые номинированными участниками, и присуждает высшую награду.
"Оскар" среди альпинистов был присужден Арчилу Бадриашвили, Георгию Тепнадзе и Бакару Гелашвили за восхождение по сложнейшему маршруту на 7300-метровую северо-западную вершину Сараграр.
Само восхождение альпинисты совершили в сентябре 2021 года.
Церемония награждения альпинистов пройдет во Франции 18-20 ноября. Данная награда является самой престижной в мире альпинизма.