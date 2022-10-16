https://sputnik-georgia.ru/20221016/gruzinskie-alpinisty-udostoilis-nagrady-zolotoy-ledorub-za-pokorenie-saragrara-271383866.html

Грузинские альпинисты удостоились награды "Золотой ледоруб" за покорение Сараграра

Грузинские альпинисты удостоились награды "Золотой ледоруб" за покорение Сараграра

Церемония награждения альпинистов пройдет во Франции 18-20 ноября 16.10.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Трое грузинских альпинистов были удостоены своего рода "оскара" - награды "Золотой ледоруб 2022" (Piolet d'Orза) за восхождение на вершину Сараграр в Пакистане, информация опубликована на официальном сайте премии.Золотой ледоруб - международная награда за выдающиеся достижения в альпинизме. Она присуждается ежегодно французским журналом Montagnes и The Groupe de Haute Montagne с 1992 года. Номинантов отбирают журналы GHM и Montagnes по итогам альпинистского сезона. Затем специальное жюри рассматривает восхождения, совершённые номинированными участниками, и присуждает высшую награду."Оскар" среди альпинистов был присужден Арчилу Бадриашвили, Георгию Тепнадзе и Бакару Гелашвили за восхождение по сложнейшему маршруту на 7300-метровую северо-западную вершину Сараграр.Само восхождение альпинисты совершили в сентябре 2021 года.Церемония награждения альпинистов пройдет во Франции 18-20 ноября. Данная награда является самой престижной в мире альпинизма.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, спорт, арчил бадриашвили, франция, пакистан, альпинисты