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Грузинские альпинисты удостоились награды "Золотой ледоруб" за покорение Сараграра
Грузинские альпинисты удостоились награды "Золотой ледоруб" за покорение Сараграра
Церемония награждения альпинистов пройдет во Франции 18-20 ноября 16.10.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Трое грузинских альпинистов были удостоены своего рода "оскара" - награды "Золотой ледоруб 2022" (Piolet d'Orза) за восхождение на вершину Сараграр в Пакистане, информация опубликована на официальном сайте премии.Золотой ледоруб - международная награда за выдающиеся достижения в альпинизме. Она присуждается ежегодно французским журналом Montagnes и The Groupe de Haute Montagne с 1992 года. Номинантов отбирают журналы GHM и Montagnes по итогам альпинистского сезона. Затем специальное жюри рассматривает восхождения, совершённые номинированными участниками, и присуждает высшую награду."Оскар" среди альпинистов был присужден Арчилу Бадриашвили, Георгию Тепнадзе и Бакару Гелашвили за восхождение по сложнейшему маршруту на 7300-метровую северо-западную вершину Сараграр.Само восхождение альпинисты совершили в сентябре 2021 года.Церемония награждения альпинистов пройдет во Франции 18-20 ноября. Данная награда является самой престижной в мире альпинизма.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, спорт, арчил бадриашвили, франция, пакистан, альпинисты

Грузинские альпинисты удостоились награды "Золотой ледоруб" за покорение Сараграра

19:19 16.10.2022 (обновлено: 19:20 16.10.2022)
© AFP 2022 / Pemba Dorje SherpaАльпинисты во время восхождения на Эверест в Непале
Альпинисты во время восхождения на Эверест в Непале - Sputnik Грузия, 1920, 16.10.2022
© AFP 2022 / Pemba Dorje Sherpa
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Церемония награждения альпинистов пройдет во Франции 18-20 ноября
ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Трое грузинских альпинистов были удостоены своего рода "оскара" - награды "Золотой ледоруб 2022" (Piolet d'Orза) за восхождение на вершину Сараграр в Пакистане, информация опубликована на официальном сайте премии.
Золотой ледоруб - международная награда за выдающиеся достижения в альпинизме. Она присуждается ежегодно французским журналом Montagnes и The Groupe de Haute Montagne с 1992 года.
Номинантов отбирают журналы GHM и Montagnes по итогам альпинистского сезона. Затем специальное жюри рассматривает восхождения, совершённые номинированными участниками, и присуждает высшую награду.
"Оскар" среди альпинистов был присужден Арчилу Бадриашвили, Георгию Тепнадзе и Бакару Гелашвили за восхождение по сложнейшему маршруту на 7300-метровую северо-западную вершину Сараграр.
Само восхождение альпинисты совершили в сентябре 2021 года.
Церемония награждения альпинистов пройдет во Франции 18-20 ноября. Данная награда является самой престижной в мире альпинизма.
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