https://sputnik-georgia.ru/20221016/kakovo-polozhenie-v-tyurmakh-gruzii-novaya-statistika-271361758.html

Каково положение в тюрьмах Грузии? Новая статистика

Каково положение в тюрьмах Грузии? Новая статистика

Большая часть осужденных в Грузии сидит за особо тяжкие преступления 16.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-16T09:01+0400

2022-10-16T09:01+0400

2022-10-16T09:01+0400

грузия

новости

общество

тбилиси

тюрьма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/0c/262007544_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_5493c101daa5dfb7d8ffbc226f33f5f1.jpg

ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Согласно данным на 1 сентября 2022 года, в грузинских тюрьмах находились 9 645 человек, из которых 325 – женщины, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии (Сакстат), обнародованных на днях.Общее число заключенных в Грузии на 1 августа составляло 0,26% населения страны. Из общего числа находящихся в грузинских тюрьмах для около 3 тысяч заключенных – это второй и более срок.Основную часть осужденных составляют лица в возрасте от 31 до 49 лет. Однако также в тюрьмах Грузии содержится 32 несовершеннолетних и 60 человек старше 70 лет.Наибольшее число осужденных содержатся в тюрьмах №15 в Рустави и в глданской тюрьме в Тбилиси.Что касается лиц, ждущих своего приговора, которых на 1 августа в Грузии насчитывалось более двух тысяч, то тут также лидирует возрастная категория от 31 до 49 лет. Кроме того, своего приговора ждут 17 несовершеннолетних и 7 человек старше 70 лет.Большая часть осужденных в Грузии сидит за особо тяжкие преступления. При этом в тюрьме для лиц, относящихся к особо высокому риску, находятся 173 осужденных. Остальные заключенные распределены по тюрьмам закрытого и полуоткрытого типа.Иностранцы в грузинских тюрьмахВсего на 1 сентября 2022 года в тюрьмах Грузии находились 615 граждан 47 иностранных государств, что составляет 6,4% от общего числа осужденных. Основная часть заключенных иностранцев – мужчины, однако в грузинских тюрьмах также сидят двое несовершеннолетних иностранцев и 54 женщины.Почти треть всех иностранцев – граждане Турции, далее следуют граждане России, Азербайджана, Армении и Украины.Также в грузинских тюрьмах наказание отбывают граждане США, Франции, Германии, Израиля и других стран.Условные заключенныеКроме находящихся в заключении, в Грузии также есть 21,6 тысячи осужденных, отбывающих свои сроки условно.Основная часть из них – мужчины. Кроме того, условно свои сроки отбывает 1,1 тысячи женщин и 67 несовершеннолетних.При этом на условном сроке находится 315 иностранцев из 24 стран, среди которых граждане России, Азербайджана, Турции, Армении и Украины, США, Канады и Италии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, тбилиси, тюрьма