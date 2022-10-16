https://sputnik-georgia.ru/20221016/kakovo-polozhenie-v-tyurmakh-gruzii-novaya-statistika-271361758.html
Каково положение в тюрьмах Грузии? Новая статистика
Каково положение в тюрьмах Грузии? Новая статистика
Большая часть осужденных в Грузии сидит за особо тяжкие преступления 16.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-16T09:01+0400
2022-10-16T09:01+0400
2022-10-16T09:01+0400
грузия
новости
общество
тбилиси
тюрьма
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ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Согласно данным на 1 сентября 2022 года, в грузинских тюрьмах находились 9 645 человек, из которых 325 – женщины, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии (Сакстат), обнародованных на днях.Общее число заключенных в Грузии на 1 августа составляло 0,26% населения страны. Из общего числа находящихся в грузинских тюрьмах для около 3 тысяч заключенных – это второй и более срок.Основную часть осужденных составляют лица в возрасте от 31 до 49 лет. Однако также в тюрьмах Грузии содержится 32 несовершеннолетних и 60 человек старше 70 лет.Наибольшее число осужденных содержатся в тюрьмах №15 в Рустави и в глданской тюрьме в Тбилиси.Что касается лиц, ждущих своего приговора, которых на 1 августа в Грузии насчитывалось более двух тысяч, то тут также лидирует возрастная категория от 31 до 49 лет. Кроме того, своего приговора ждут 17 несовершеннолетних и 7 человек старше 70 лет.Большая часть осужденных в Грузии сидит за особо тяжкие преступления. При этом в тюрьме для лиц, относящихся к особо высокому риску, находятся 173 осужденных. Остальные заключенные распределены по тюрьмам закрытого и полуоткрытого типа.Иностранцы в грузинских тюрьмахВсего на 1 сентября 2022 года в тюрьмах Грузии находились 615 граждан 47 иностранных государств, что составляет 6,4% от общего числа осужденных. Основная часть заключенных иностранцев – мужчины, однако в грузинских тюрьмах также сидят двое несовершеннолетних иностранцев и 54 женщины.Почти треть всех иностранцев – граждане Турции, далее следуют граждане России, Азербайджана, Армении и Украины.Также в грузинских тюрьмах наказание отбывают граждане США, Франции, Германии, Израиля и других стран.Условные заключенныеКроме находящихся в заключении, в Грузии также есть 21,6 тысячи осужденных, отбывающих свои сроки условно.Основная часть из них – мужчины. Кроме того, условно свои сроки отбывает 1,1 тысячи женщин и 67 несовершеннолетних.При этом на условном сроке находится 315 иностранцев из 24 стран, среди которых граждане России, Азербайджана, Турции, Армении и Украины, США, Канады и Италии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, тюрьма
грузия, новости, общество, тбилиси, тюрьма
Каково положение в тюрьмах Грузии? Новая статистика
Большая часть осужденных в Грузии сидит за особо тяжкие преступления
ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Согласно данным на 1 сентября 2022 года, в грузинских тюрьмах находились 9 645 человек, из которых 325 – женщины, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии (Сакстат), обнародованных на днях.
Общее число заключенных в Грузии на 1 августа составляло 0,26% населения страны. Из общего числа находящихся в грузинских тюрьмах для около 3 тысяч заключенных – это второй и более срок.
Основную часть осужденных составляют лица в возрасте от 31 до 49 лет. Однако также в тюрьмах Грузии содержится 32 несовершеннолетних и 60 человек старше 70 лет.
Наибольшее число осужденных содержатся в тюрьмах №15 в Рустави и в глданской тюрьме в Тбилиси.
Что касается лиц, ждущих своего приговора, которых на 1 августа в Грузии насчитывалось более двух тысяч, то тут также лидирует возрастная категория от 31 до 49 лет. Кроме того, своего приговора ждут 17 несовершеннолетних и 7 человек старше 70 лет.
Большая часть осужденных в Грузии сидит за особо тяжкие преступления. При этом в тюрьме для лиц, относящихся к особо высокому риску, находятся 173 осужденных. Остальные заключенные распределены по тюрьмам закрытого и полуоткрытого типа.
Иностранцы в грузинских тюрьмах
Всего на 1 сентября 2022 года в тюрьмах Грузии находились 615 граждан 47 иностранных государств, что составляет 6,4% от общего числа осужденных.
Основная часть заключенных иностранцев – мужчины, однако в грузинских тюрьмах также сидят двое несовершеннолетних иностранцев и 54 женщины.
Почти треть всех иностранцев – граждане Турции, далее следуют граждане России, Азербайджана, Армении и Украины.
Также в грузинских тюрьмах наказание отбывают граждане США, Франции, Германии, Израиля и других стран.
Условные заключенные
Кроме находящихся в заключении, в Грузии также есть 21,6 тысячи осужденных, отбывающих свои сроки условно.
Основная часть из них – мужчины. Кроме того, условно свои сроки отбывает 1,1 тысячи женщин и 67 несовершеннолетних.
При этом на условном сроке находится 315 иностранцев из 24 стран, среди которых граждане России, Азербайджана, Турции, Армении и Украины, США, Канады и Италии.