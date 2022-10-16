https://sputnik-georgia.ru/20221016/koltashov-o-padenii-ekonomiki-es-sanktsiyakh-i-reshenii-opek-snizit-dobychu-nefti-271367707.html
Колташов о падении экономики ЕС, санкциях и решении ОПЕК+ снизить добычу нефти
Колташов о падении экономики ЕС, санкциях и решении ОПЕК+ снизить добычу нефти
Эксперт рассказал о том, как антироссийские санкции влияют на экономику Евросоюза. Смотрите подробнее в видео Sputnik 16.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-16T11:10+0400
2022-10-16T11:10+0400
2022-10-16T11:10+0400
мультимедиа
видео
экономика
евросоюз
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Сколько еще потеряет Европа из-за антироссийских санкций? Почему введенные ограничения пока играют на руку США и что может измениться в будущем? Смогут ли США удержать под своим контролем разоренную Европу с разрушенной промышленностью? И прекратит ли существование Евросоюз? Зачем ОПЕК+ приняла решение о сокращении добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки? И на что на самом деле в этой ситуации ставит Саудовская Аравия? Об этих и других темах мы поговорили с директором Института нового общества Василием Колташовым.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, экономика, евросоюз, видео
мультимедиа, видео, экономика, евросоюз, видео
Колташов о падении экономики ЕС, санкциях и решении ОПЕК+ снизить добычу нефти
Эксперт рассказал о том, как антироссийские санкции влияют на экономику Евросоюза. Смотрите подробнее в видео Sputnik
Сколько еще потеряет Европа из-за антироссийских санкций? Почему введенные ограничения пока играют на руку США и что может измениться в будущем? Смогут ли США удержать под своим контролем разоренную Европу с разрушенной промышленностью? И прекратит ли существование Евросоюз?
Зачем ОПЕК+ приняла решение о сокращении добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки? И на что на самом деле в этой ситуации ставит Саудовская Аравия?
Об этих и других темах мы поговорили с директором Института нового общества Василием Колташовым.