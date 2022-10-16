https://sputnik-georgia.ru/20221016/mezhdunarodnyy-animatsionnyy-festival-proydet-v-tbilisi-v-noyabre-271189599.html
Международный анимационный фестиваль пройдет в Тбилиси в ноябре
Международный анимационный фестиваль пройдет в Тбилиси в ноябре
Цель фестиваля – представить международные и местные достижения современного анимационного искусства 16.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-16T09:36+0400
2022-10-16T09:36+0400
2022-10-16T10:22+0400
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ТБИЛИСИ, 16 окт – Sputnik. Пятый международный анимационный фестиваль TIAF 2022 (Tbilisi International Animation Festival) пройдет в кинотеатре "Амирани" со 2 по 5 ноября, говорится в сообщении организаторов.Цель фестиваля – представить международные и местные достижения современного анимационного искусства, продвижение художественной сферы анимации и содействие ее развитию в Грузии.Мероприятие включает кинопоказы, мастер-классы, встречи с авторами фильмов, выставки. Основная целевая аудитория фестиваля – подростки и молодежь.Фестиваль представит конкурсную программу анимационных фильмов со всего мира, а также тематические программы. Подробную программу фестиваля организаторы опубликуют позже.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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культура, грузия, новости, тбилиси, анимация, фестиваль
культура, грузия, новости, тбилиси, анимация, фестиваль
Международный анимационный фестиваль пройдет в Тбилиси в ноябре
09:36 16.10.2022 (обновлено: 10:22 16.10.2022)
Цель фестиваля – представить международные и местные достижения современного анимационного искусства
ТБИЛИСИ, 16 окт – Sputnik. Пятый международный анимационный фестиваль TIAF 2022 (Tbilisi International Animation Festival) пройдет в кинотеатре "Амирани" со 2 по 5 ноября, говорится в сообщении организаторов.
Цель фестиваля – представить международные и местные достижения современного анимационного искусства, продвижение художественной сферы анимации и содействие ее развитию в Грузии.
Мероприятие включает кинопоказы, мастер-классы, встречи с авторами фильмов, выставки. Основная целевая аудитория фестиваля – подростки и молодежь.
Фестиваль представит конкурсную программу анимационных фильмов со всего мира, а также тематические программы. Подробную программу фестиваля организаторы опубликуют позже.