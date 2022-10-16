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Ограничение цен на газ РФ в Европе приведет к прекращению поставок - Миллер
Ограничение цен на газ РФ в Европе приведет к прекращению поставок - Миллер
Изменение цены в одностороннем прядке – это нарушение существенных условий контракта, заявил глава "Газпрома" 16.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-16T15:02+0400
2022-10-16T15:02+0400
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ТБИЛИСИ, 16 окт – Sputnik. Установление "потолка" цен на российский газ в Европе, в случае принятия такого решения, будет являться нарушением контрактных условий и повлечет за собой прекращение поставок, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер в эфире телеканала "Россия 1".Евросоюз 7 октября ввел восьмой пакет санкций против России, который включает законодательную основу для определения потолка цен в отношении морских перевозок российской нефти в третьи страны. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года - для нефтепродуктов. Введение потолка цен на газ обсуждается.Миллер на текущей неделе уже комментировал обсуждаемую в Европе идею ограничить цены на газ. Он описал ее словами знаменитой песни Эдуарда Хиля "Зима" - "потолок ледяной, дверь скрипучая". Глава "Газпрома" подчеркнул, что нужно изучать и не забывать русскую культуру.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, политика, газпром, европа, газ, обострение ситуации вокруг украины 2022, антироссийские санкции
в мире, новости, политика, газпром, европа, газ, обострение ситуации вокруг украины 2022, антироссийские санкции
Ограничение цен на газ РФ в Европе приведет к прекращению поставок - Миллер
Изменение цены в одностороннем прядке – это нарушение существенных условий контракта, заявил глава "Газпрома"
ТБИЛИСИ, 16 окт – Sputnik. Установление "потолка" цен на российский газ в Европе, в случае принятия такого решения, будет являться нарушением контрактных условий и повлечет за собой прекращение поставок, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер в эфире телеканала "Россия 1".
Евросоюз 7 октября ввел восьмой пакет санкций против России, который включает законодательную основу для определения потолка цен в отношении морских перевозок российской нефти в третьи страны. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года - для нефтепродуктов. Введение потолка цен на газ обсуждается.
"Мы руководствуемся теми контрактами, которые подписаны. Такое одностороннее решение - это, конечно же, нарушение существенных условий контракта, которое влечет за собой прекращение поставок", - сказал Миллер, отвечая на вопрос о действиях "Газпрома" в случае ограничения в Европе цен на поставляемый компанией газ.
Миллер на текущей неделе уже комментировал обсуждаемую в Европе идею ограничить цены на газ. Он описал ее словами знаменитой песни Эдуарда Хиля "Зима" - "потолок ледяной, дверь скрипучая". Глава "Газпрома" подчеркнул, что нужно изучать и не забывать русскую культуру.