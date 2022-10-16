https://sputnik-georgia.ru/20221016/postradavshego-v-rezultate-udara-tokom-podrostka-vypisyvayut-iz-bolnitsy-271377257.html

Пострадавшего в результате удара током подростка выписывают из больницы

Пострадавшего в результате удара током подростка выписывают из больницы

Мэр Тбилиси заявил, что все виновные будут привлечены к ответственности, в том числе он сам, если будет установлено преступление 16.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-16T12:13+0400

2022-10-16T12:13+0400

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ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Состояние здоровья пострадавшего в результате удара током в парке Ваке подростка удовлетворительное и сегодня медики готовятся к его выписке, рассказал СМИ глава центра здоровья детей клиники New Hospitals Давид Цибадзе. Троих подростков ударило током, когда они спустились в фонтан в парке Ваке за упавшим туда мячом. Всех троих "скорая" отвезла в больницу. Одна из жертв - 13-летняя девочка скончалась в клинике Хечинашвили. Состояние остальных пострадавших детей удовлетворительное. Что касается второго выжившего школьника, то Андриа выписали из больницы Иашвили 14 октября вечером.Уголовное дело по факту трагедии в парке Ваке в Тбилиси ведется по статье "Нарушение правил безопасности на электрообъекте, повлекшее смерть человека", что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 7 лет.Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что все виновные будут привлечены к ответственности, в том числе он сам, если будет установлено преступление.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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