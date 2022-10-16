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Президент Грузии отправится с визитом в Молдову
Президент Грузии отправится с визитом в Молдову
В июле 2021 года президент Молдовы Майя Санду посетила Грузию по приглашению Саломе Зурабишвили 16.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-16T15:44+0400
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ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в понедельник посетит Кишинев и проведет встречу с президентом Молдовы Майей Санду, сообщает пресс-служба главы государства. В рамках рабочего визита состоятся переговоры с президентом Молдовы в расширенном составе в сопровождении делегаций, после чего президенты проведут пресс-конференцию для СМИ и ответят на вопросы журналистов.Запланированы встречи Саломе Зурабишвили с премьер-министром Молдовы Натальей Гаврилицей и председателем парламента республики Игорем Гросу.В июле 2021 года президент Молдовы Майя Санду посетила Грузию по приглашению Саломе Зурабишвили. Она приняла участие в 17-й Батумской международной конференции. Дипломатические отношения между Грузией и Молдовой установлены с 25 июня 1992 года. Между странами действует безвизовый режим.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, саломе зурабишвили , молдова, кишинев
грузия, новости, политика, саломе зурабишвили , молдова, кишинев
Президент Грузии отправится с визитом в Молдову
15:44 16.10.2022 (обновлено: 15:45 16.10.2022)
В июле 2021 года президент Молдовы Майя Санду посетила Грузию по приглашению Саломе Зурабишвили
ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в понедельник посетит Кишинев и проведет встречу с президентом Молдовы Майей Санду, сообщает пресс-служба главы государства.
В рамках рабочего визита состоятся переговоры с президентом Молдовы в расширенном составе в сопровождении делегаций, после чего президенты проведут пресс-конференцию для СМИ и ответят на вопросы журналистов.
Запланированы встречи Саломе Зурабишвили с премьер-министром Молдовы Натальей Гаврилицей и председателем парламента республики Игорем Гросу.
В июле 2021 года президент Молдовы Майя Санду посетила Грузию по приглашению Саломе Зурабишвили. Она приняла участие в 17-й Батумской международной конференции.
Дипломатические отношения между Грузией и Молдовой установлены с 25 июня 1992 года. Между странами действует безвизовый режим.