https://sputnik-georgia.ru/20221016/prezident-gruzii-otpravitsya-s-vizitom-v-moldovu-271380641.html

Президент Грузии отправится с визитом в Молдову

Президент Грузии отправится с визитом в Молдову

В июле 2021 года президент Молдовы Майя Санду посетила Грузию по приглашению Саломе Зурабишвили 16.10.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в понедельник посетит Кишинев и проведет встречу с президентом Молдовы Майей Санду, сообщает пресс-служба главы государства. В рамках рабочего визита состоятся переговоры с президентом Молдовы в расширенном составе в сопровождении делегаций, после чего президенты проведут пресс-конференцию для СМИ и ответят на вопросы журналистов.Запланированы встречи Саломе Зурабишвили с премьер-министром Молдовы Натальей Гаврилицей и председателем парламента республики Игорем Гросу.В июле 2021 года президент Молдовы Майя Санду посетила Грузию по приглашению Саломе Зурабишвили. Она приняла участие в 17-й Батумской международной конференции. Дипломатические отношения между Грузией и Молдовой установлены с 25 июня 1992 года. Между странами действует безвизовый режим.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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