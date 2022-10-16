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С 1 января несовершеннолетних в тюрьмах переведут на четырехразовое питание
С 1 января несовершеннолетних в тюрьмах переведут на четырехразовое питание
Калорийность ежедневного рациона для несовершеннолетних будет не менее 3,2 тысячи килокаллорий 16.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-16T10:48+0400
2022-10-16T10:48+0400
2022-10-16T10:52+0400
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ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. По решению Минздрава Грузии в правила питания заключенных с 1 января 2023 года вносятся поправки, согласно которым режим питания взрослых и несовершеннолетних заключенных будет отличаться.Согласно приказу министра, несовершеннолетние заключенные, в отличие от взрослых, переходят на четырехразовое питание – завтрак, обед, полдник и ужин.При этом, согласно утвержденному меню, обед будет состоять из трех блюд, ужин будет мясным с гарниром, а на полдник будет выпечка.Меню будет меняться раз в неделю и будет зависеть от сезона. Так, на завтрак у несовершеннолетних заключенных будет каша на молоке, чай и хлеб с маслом, на обед - суп, мясное блюдо с гарниром, компот или фрукты, на полдник - оладьи, хачапури или сырники, а на ужин также мясное блюдо с гарниром и чай с хлебом с маслом.Калорийность ежедневного рациона для несовершеннолетних будет не менее 3,2 тысячи килокаллорий.В тюрьмах Грузии содержится 32 осужденных и 17 обвиняемых несовершеннолетних.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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тюрьма, минздрав, тбилиси, грузия, общество, новости
тюрьма, минздрав, тбилиси, грузия, общество, новости
С 1 января несовершеннолетних в тюрьмах переведут на четырехразовое питание
10:48 16.10.2022 (обновлено: 10:52 16.10.2022)
Калорийность ежедневного рациона для несовершеннолетних будет не менее 3,2 тысячи килокаллорий
ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. По решению Минздрава Грузии в правила питания заключенных с 1 января 2023 года вносятся поправки, согласно которым режим питания взрослых и несовершеннолетних заключенных будет отличаться.
Согласно приказу
министра, несовершеннолетние заключенные, в отличие от взрослых, переходят на четырехразовое питание – завтрак, обед, полдник и ужин.
При этом, согласно утвержденному меню, обед будет состоять из трех блюд, ужин будет мясным с гарниром, а на полдник будет выпечка.
Меню будет меняться раз в неделю и будет зависеть от сезона. Так, на завтрак у несовершеннолетних заключенных будет каша на молоке, чай и хлеб с маслом, на обед - суп, мясное блюдо с гарниром, компот или фрукты, на полдник - оладьи, хачапури или сырники, а на ужин также мясное блюдо с гарниром и чай с хлебом с маслом.
Калорийность ежедневного рациона для несовершеннолетних будет не менее 3,2 тысячи килокаллорий.
В тюрьмах Грузии содержится 32 осужденных и 17 обвиняемых несовершеннолетних.