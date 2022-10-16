https://sputnik-georgia.ru/20221016/situatsiya-na-dorogakh-gruzii-dvizhenie-na-trasse-kutaisi-lasdili-vosstanovleno-271381244.html
Ситуация на дорогах Грузии: движение на трассе Кутаиси-Ласдили восстановлено
Ситуация на дорогах Грузии: движение на трассе Кутаиси-Ласдили восстановлено
Открыть дорогу удалось благодаря оперативно проведенным работам по очистке трассы от камней 16.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-16T17:02+0400
2022-10-16T17:02+0400
2022-10-16T17:02+0400
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ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Движение автотранспорта на дороге внутригосударственного значения Кутаиси (поворот на Цхалтубо)-Цхалтубо-Цагери-Лентехи-Ласдили восстановлено, сообщает департамент автомобильных дорог Грузии.По информации ведомства, открыть дорогу удалось благодаря оперативно проведенным работам по очистке трассы от камней. Движение всех видов транспорта на участке было запрещено в воскресенье утром в связи с камнепадом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, кутаиси, цхалтубо, департамент автомобильных дорог, ситуация на дорогах грузии
грузия, новости, общество, кутаиси, цхалтубо, департамент автомобильных дорог, ситуация на дорогах грузии
Ситуация на дорогах Грузии: движение на трассе Кутаиси-Ласдили восстановлено
Открыть дорогу удалось благодаря оперативно проведенным работам по очистке трассы от камней
ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Движение автотранспорта на дороге внутригосударственного значения Кутаиси (поворот на Цхалтубо)-Цхалтубо-Цагери-Лентехи-Ласдили восстановлено, сообщает департамент автомобильных дорог Грузии.
По информации ведомства, открыть дорогу удалось благодаря оперативно проведенным работам по очистке трассы от камней.
Движение всех видов транспорта на участке было запрещено в воскресенье утром в связи с камнепадом.