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https://sputnik-georgia.ru/20221016/situatsiya-na-dorogakh-gruzii-dvizhenie-na-trasse-kutaisi-lasdili-vosstanovleno-271381244.html
Ситуация на дорогах Грузии: движение на трассе Кутаиси-Ласдили восстановлено
Ситуация на дорогах Грузии: движение на трассе Кутаиси-Ласдили восстановлено
Открыть дорогу удалось благодаря оперативно проведенным работам по очистке трассы от камней 16.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-16T17:02+0400
2022-10-16T17:02+0400
грузия
новости
общество
кутаиси
цхалтубо
департамент автомобильных дорог
ситуация на дорогах грузии
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ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Движение автотранспорта на дороге внутригосударственного значения Кутаиси (поворот на Цхалтубо)-Цхалтубо-Цагери-Лентехи-Ласдили восстановлено, сообщает департамент автомобильных дорог Грузии.По информации ведомства, открыть дорогу удалось благодаря оперативно проведенным работам по очистке трассы от камней. Движение всех видов транспорта на участке было запрещено в воскресенье утром в связи с камнепадом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, общество, кутаиси, цхалтубо, департамент автомобильных дорог, ситуация на дорогах грузии
грузия, новости, общество, кутаиси, цхалтубо, департамент автомобильных дорог, ситуация на дорогах грузии

Ситуация на дорогах Грузии: движение на трассе Кутаиси-Ласдили восстановлено

17:02 16.10.2022
© Tbilisi City HallАвтодорога
Автодорога - Sputnik Грузия, 1920, 16.10.2022
© Tbilisi City Hall
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Открыть дорогу удалось благодаря оперативно проведенным работам по очистке трассы от камней
ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Движение автотранспорта на дороге внутригосударственного значения Кутаиси (поворот на Цхалтубо)-Цхалтубо-Цагери-Лентехи-Ласдили восстановлено, сообщает департамент автомобильных дорог Грузии.

По информации ведомства, открыть дорогу удалось благодаря оперативно проведенным работам по очистке трассы от камней.

Движение всех видов транспорта на участке было запрещено в воскресенье утром в связи с камнепадом.
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