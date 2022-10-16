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Ситуация на дорогах Грузии: из-за камнепада на западе страны введены ограничения
Ситуация на дорогах Грузии: из-за камнепада на западе страны введены ограничения
На участке работают ведутся работы для обеспечения безопасного передвижения автомобилистов 16.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-16T12:45+0400
2022-10-16T12:45+0400
2022-10-16T13:02+0400
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ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Движение всех видов транспорта запрещено на дороге внутригосударственного значения Кутаиси (поворот на Цхалтубо)-Цхалтубо-Цагери-Лентехи-Ласдили из-за камнепада, сообщает департамент автомобильных дорог Грузии. На указанном участке работают ведутся работы для обеспечения безопасного передвижения автомобилистов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, кутаиси, цхалтубо, департамент автомобильных дорог, ситуация на дорогах грузии
грузия, новости, общество, кутаиси, цхалтубо, департамент автомобильных дорог, ситуация на дорогах грузии
Ситуация на дорогах Грузии: из-за камнепада на западе страны введены ограничения
12:45 16.10.2022 (обновлено: 13:02 16.10.2022)
На участке работают ведутся работы для обеспечения безопасного передвижения автомобилистов
ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Движение всех видов транспорта запрещено на дороге внутригосударственного значения Кутаиси (поворот на Цхалтубо)-Цхалтубо-Цагери-Лентехи-Ласдили из-за камнепада, сообщает департамент автомобильных дорог Грузии.
"В связи с усилившимся камнепадом на 94-м км автомагистрали внутригосударственного значения Кутаиси-Цхалтубо-Цагери-Лентехи-Ласдили до принятия соответствующих мер запрещается движение всех видов автотранспорта", - отмечается в информации.
На указанном участке работают ведутся работы для обеспечения безопасного передвижения автомобилистов.