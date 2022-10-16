https://sputnik-georgia.ru/20221016/situatsiya-na-dorogakh-gruzii-iz-za-kamnepada-na-zapade-strany-vvedeny-ogranicheniya--271378019.html

Ситуация на дорогах Грузии: из-за камнепада на западе страны введены ограничения

Ситуация на дорогах Грузии: из-за камнепада на западе страны введены ограничения

На участке работают ведутся работы для обеспечения безопасного передвижения автомобилистов 16.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-16T12:45+0400

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грузия

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цхалтубо

департамент автомобильных дорог

ситуация на дорогах грузии

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ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Движение всех видов транспорта запрещено на дороге внутригосударственного значения Кутаиси (поворот на Цхалтубо)-Цхалтубо-Цагери-Лентехи-Ласдили из-за камнепада, сообщает департамент автомобильных дорог Грузии. На указанном участке работают ведутся работы для обеспечения безопасного передвижения автомобилистов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

кутаиси

цхалтубо

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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грузия, новости, общество, кутаиси, цхалтубо, департамент автомобильных дорог, ситуация на дорогах грузии