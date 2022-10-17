https://sputnik-georgia.ru/20221017/aviakatastrofa-na-yuge-rossii---voennyy-samolet-upal-na-dom-271409236.html
Авиакатастрофа на юге России - военный самолет упал на дом
Авиакатастрофа на юге России - военный самолет упал на дом
Министерство обороны России подтвердило факт крушения военного самолета в черте города 17.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-17T20:35+0400
2022-10-17T20:35+0400
2022-10-17T20:35+0400
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Военный самолет Су-34 упал на жилой дом в Ейске Краснодарского края РФ. Об этом сообщает Zvezdanews со ссылкой на единую диспетчерскую служба города.Минобороны России уже подтвердило факт крушения самолета."17 октября 2022 года при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа потерпел крушение самолет Су-34. Самолет упал в черте города Ейск", - говорится в сообщении.По докладу катапультировавшихся летчиков, причиной падения самолета стало возгорание одного из двигателей при взлете."На месте падения Су-34 во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета", - добавили в министерстве.Отметим, что на месте происшествия работают бригады экстренных служб. Информация о погибших и пострадавших уточняется.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, минобороны рф, россия, происшествия
в мире, новости, минобороны рф, россия, происшествия
Авиакатастрофа на юге России - военный самолет упал на дом
Министерство обороны России подтвердило факт крушения военного самолета в черте города
Военный самолет Су-34 упал на жилой дом в Ейске Краснодарского края РФ. Об этом сообщает Zvezdanews со ссылкой на единую диспетчерскую служба города.
Минобороны России уже подтвердило факт крушения самолета.
"17 октября 2022 года при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа потерпел крушение самолет Су-34. Самолет упал в черте города Ейск", - говорится в сообщении.
По докладу катапультировавшихся летчиков, причиной падения самолета стало возгорание одного из двигателей при взлете.
"На месте падения Су-34 во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета", - добавили в министерстве.
Отметим, что на месте происшествия работают бригады экстренных служб. Информация о погибших и пострадавших уточняется.