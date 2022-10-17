https://sputnik-georgia.ru/20221017/aviakatastrofa-na-yuge-rossii---voennyy-samolet-upal-na-dom-271409236.html

Авиакатастрофа на юге России - военный самолет упал на дом

Авиакатастрофа на юге России - военный самолет упал на дом

Министерство обороны России подтвердило факт крушения военного самолета в черте города 17.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-17T20:35+0400

2022-10-17T20:35+0400

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Военный самолет Су-34 упал на жилой дом в Ейске Краснодарского края РФ. Об этом сообщает Zvezdanews со ссылкой на единую диспетчерскую служба города.Минобороны России уже подтвердило факт крушения самолета."17 октября 2022 года при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа потерпел крушение самолет Су-34. Самолет упал в черте города Ейск", - говорится в сообщении.По докладу катапультировавшихся летчиков, причиной падения самолета стало возгорание одного из двигателей при взлете."На месте падения Су-34 во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета", - добавили в министерстве.Отметим, что на месте происшествия работают бригады экстренных служб. Информация о погибших и пострадавших уточняется.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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