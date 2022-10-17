https://sputnik-georgia.ru/20221017/braki-i-razvody-v-gruzii-statistika-za-10-let-271408863.html

Браки и разводы в Грузии: статистика за 10 лет

Браки и разводы в Грузии: статистика за 10 лет

Национальная служба статистика Грузии "Сакстат" опубликовала данные о демографической ситуации в стране за 2021 год, в том числе и данные об официально... 17.10.2022, Sputnik Грузия

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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Согласно данным на сайте "Сакстата", где представлена информация с 2013 года, количество браков в 2011 году составляло 30 863, а разводов - 5 850, а в 2021 году число бракосочетаний сократилось до 23 155, а разводов увеличилось до 10 654.По мнению грузинских демографов, снижение количества браков связано как со статистическими моментами, так и с социальным фоном. С точки зрения демографии, это означает, что брачного возраста достигли гораздо меньше жителей страны, чем в прошлые годы. Что касается причин, по которым растет количество разводов, то эксперты затрудняются говорить о каких-то однозначных причинах, так как не проводятся опросы среди разведенных пар. Среди возможных причин измены, несовместимость, миграция.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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