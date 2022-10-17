https://sputnik-georgia.ru/20221017/deputat-utverdit-novye-pravila-izbraniya-genprokurora-gruzii-bez-oppozitsii-ne-vyydet-271412408.html
Депутат: новые правила избрания генпрокурора Грузии не утвердить без оппозиции
Депутат: новые правила избрания генпрокурора Грузии не утвердить без оппозиции
Законопроект, касающийся порядка избрания Генерального прокурора, будет обсуждаться на пленарном заседании парламента во вторник 17.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-17T23:35+0400
2022-10-17T23:35+0400
2022-10-18T01:07+0400
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мамука мдинарадзе
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ТБИЛИСИ, 17 окт – Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта" надеется, что оппозиция поддержит поправки в Конституцию Грузии об изменении правила избрания Генерального прокурора страны, заявил председатель парламентской фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе.Законопроект, касающийся порядка избрания Генерального прокурора, будет обсуждаться на пленарном заседании парламента во вторник.По его словам, правящая партия не может принять поправки самостоятельно, так как для этого требуется конституционное большинство."Только мы не сможем принять этот вопрос, потому что для этого требуется конституционное большинство, то есть 113 голосов. Надеюсь, они поддержат конституционную поправку, касающуюся порядка избрания прокурора", - сказал Мдинарадзе.Изменение правил избрания Генпрокурора наряду с судебной реформой, принятием закона о деолигархизации является частью требований для получения Грузией статуса кандидата в ЕС, которые страна должна выполнить до конца года.Согласно поправкам, парламенты следующих двух созывов будут выбирать Генпрокурора 3/5 голосов от списочного состава парламента, если же дважды при повторном голосовании Генпрокурор не будет избран, то кандидата можно будет выбрать большинством голосов, но только сроком на один год.Для внесения поправок в Конституцию "Грузинской мечте", у которой осталось всего 75 депутатов, понадобится поддержка оппозиции, в том числе ряда главных своих оппонентов.Однако в публичных слушаниях ни одна из ведущих оппозиционных партий участия не принимала.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, мамука мдинарадзе, грузинская мечта, парламент грузии
Депутат: новые правила избрания генпрокурора Грузии не утвердить без оппозиции
23:35 17.10.2022 (обновлено: 01:07 18.10.2022)
Законопроект, касающийся порядка избрания Генерального прокурора, будет обсуждаться на пленарном заседании парламента во вторник
ТБИЛИСИ, 17 окт – Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта" надеется, что оппозиция поддержит поправки в Конституцию Грузии об изменении правила избрания Генерального прокурора страны, заявил председатель парламентской фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе.
Законопроект, касающийся порядка избрания Генерального прокурора, будет обсуждаться на пленарном заседании парламента во вторник.
"Призываем оппозицию, несмотря на ее радикальное отношение ко многим вопросам, поддержать поправки в Конституцию, касающиеся порядка избрания прокурора, поскольку этот вопрос и реализация этой рекомендации вытекают из обязательства, которое мы взяли перед нашими европейскими друзьями", - сказал Мдинарадзе журналистам.
По его словам, правящая партия не может принять поправки самостоятельно, так как для этого требуется конституционное большинство.
"Только мы не сможем принять этот вопрос, потому что для этого требуется конституционное большинство, то есть 113 голосов. Надеюсь, они поддержат конституционную поправку, касающуюся порядка избрания прокурора", - сказал Мдинарадзе.
Изменение правил избрания Генпрокурора наряду с судебной реформой, принятием закона о деолигархизации является частью требований для получения Грузией статуса кандидата в ЕС, которые страна должна выполнить до конца года.
Согласно поправкам, парламенты следующих двух созывов будут выбирать Генпрокурора 3/5 голосов от списочного состава парламента, если же дважды при повторном голосовании Генпрокурор не будет избран, то кандидата можно будет выбрать большинством голосов, но только сроком на один год.
Для внесения поправок в Конституцию "Грузинской мечте", у которой осталось всего 75 депутатов, понадобится поддержка оппозиции, в том числе ряда главных своих оппонентов.
Однако в публичных слушаниях ни одна из ведущих оппозиционных партий участия не принимала.