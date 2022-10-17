https://sputnik-georgia.ru/20221017/glava-fraktsii-natsdvizheniya-v-sakrebulo-batumi-ushel-s-posta-271407810.html
Глава фракции "Нацдвижения" в сакребуло Батуми ушел с поста
Глава фракции "Нацдвижения" в сакребуло Батуми ушел с поста
По информации СМИ, депутат уехал из страны еще две недели назад – оппозиционер эмигрировал в США 17.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-17T19:36+0400
2022-10-17T19:36+0400
2022-10-17T19:46+0400
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сакребуло
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ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Председатель оппозиционной фракции "Единое национальное движение" в сакребуло города Батуми (АР Аджария) Лаша Килаберия покинул свою должность.Информацию об отставке Килаберия подтверждают его соратники, однако отмечают, что он не покидал ряды оппозиционной партии.По распространенной информации, Килаберия уехал из страны еще две недели назад – оппозиционер эмигрировал в США.В совещательном органе Батуми у оппозиции 17 мест из 35. Из них у "Нацдвижения" – 14 мандатов, у партии "Для Грузии" – два, у "Лело для Грузии" – один. В сакребуло также есть один независимый депутат, который был избран от партии "Для Грузии", но вскоре покинул ее.Остальные 16 мандатов у правящей партии "Грузинская мечта".
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, политика, новости, батуми, сакребуло, единое нацдвижение
грузия, политика, новости, батуми, сакребуло, единое нацдвижение
Глава фракции "Нацдвижения" в сакребуло Батуми ушел с поста
19:36 17.10.2022 (обновлено: 19:46 17.10.2022)
По информации СМИ, депутат уехал из страны еще две недели назад – оппозиционер эмигрировал в США
ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Председатель оппозиционной фракции "Единое национальное движение" в сакребуло города Батуми (АР Аджария) Лаша Килаберия покинул свою должность.
Информацию об отставке Килаберия подтверждают его соратники, однако отмечают, что он не покидал ряды оппозиционной партии.
"Он не покидал фракцию, и не оставлял сакребуло, он пока является членом сакребуло. Он покинул должность руководителя фракции. Как и в случае его избрания, в фракции прошло голосование, и новым руководителям фракции стал Нодар Думбадзе", - заявил член фракции "Единое национальное движение" в Высшем Совете АР Аджария Георгий Киртадзе журналистам.
По распространенной информации, Килаберия уехал из страны еще две недели назад – оппозиционер эмигрировал в США.
В совещательном органе Батуми у оппозиции 17 мест из 35. Из них у "Нацдвижения" – 14 мандатов, у партии "Для Грузии" – два, у "Лело для Грузии" – один. В сакребуло также есть один независимый депутат, который был избран от партии "Для Грузии", но вскоре покинул ее.
Остальные 16 мандатов у правящей партии "Грузинская мечта".