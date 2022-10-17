https://sputnik-georgia.ru/20221017/glava-fraktsii-natsdvizheniya-v-sakrebulo-batumi-ushel-s-posta-271407810.html

Глава фракции "Нацдвижения" в сакребуло Батуми ушел с поста

Глава фракции "Нацдвижения" в сакребуло Батуми ушел с поста

По информации СМИ, депутат уехал из страны еще две недели назад – оппозиционер эмигрировал в США 17.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-17T19:36+0400

2022-10-17T19:36+0400

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ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Председатель оппозиционной фракции "Единое национальное движение" в сакребуло города Батуми (АР Аджария) Лаша Килаберия покинул свою должность.Информацию об отставке Килаберия подтверждают его соратники, однако отмечают, что он не покидал ряды оппозиционной партии.По распространенной информации, Килаберия уехал из страны еще две недели назад – оппозиционер эмигрировал в США.В совещательном органе Батуми у оппозиции 17 мест из 35. Из них у "Нацдвижения" – 14 мандатов, у партии "Для Грузии" – два, у "Лело для Грузии" – один. В сакребуло также есть один независимый депутат, который был избран от партии "Для Грузии", но вскоре покинул ее.Остальные 16 мандатов у правящей партии "Грузинская мечта".

батуми

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грузия, политика, новости, батуми, сакребуло, единое нацдвижение