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Глава МИД Норвегии проводит встречи в Тбилиси – что обсудила дипломат
Глава МИД Норвегии проводит встречи в Тбилиси – что обсудила дипломат
Иностранный гость отметила, что ее визит служит тому, чтобы лучше узнать ситуацию в Грузии и регионе 17.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-17T18:08+0400
2022-10-17T18:08+0400
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ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Растущая динамика партнерских отношений и перспективы углубления будущего сотрудничества между Грузией и Норвегией – эти вопросы обсудили на встрече премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили с министром иностранных дел Новегии Анникен Хюитфельдт.По информации пресс-службы администрации правительства, на встрече было отмечено, что значительная помощь Норвегии как одного из крупнейших международных доноров Грузии внесла существенный вклад в демократические реформы и институциональную модернизацию страны, а также в ее социально-экономическое развитие.Также была подчеркнута необходимость тесного политического диалога. Разговор коснулся необходимости работы в направлении укрепления Черноморского союза.Визит министра иностранных дел Норвегии стартовал в Тбилиси в понедельник. Первую встречу глава МИД Норвегии провела со своим грузинским коллегой Илией Дарчиашвили, после чего они выступили на совместной пресс-конференции."Грузия рассматривает Норвегию как близкого друга и надежного партнера, с которым связывают общие европейские ценности и интересы в построении более мирного, устойчивого и равноправного мира", - заявил Дарчиашвили.В свою очередь, министр иностранных дел Норвегии отметила, что на встрече с грузинским коллегой был рассмотрен широкий спектр вопросов, перспективы укрепления двусторонних отношений, в том числе в плане туризма и торговли. Кроме того, по словам Хюитфельдт, стороны рассмотрели геополитический и региональный контекст.В рамках визита глава МИД Норвегии в вместе с министром иностранных дел Грузии приняла участие в церемонии официального открытия посольства Норвегии.Грузия и Норвегия установили дипломатические отношения 5 июня 1992 года. Грузинское диппредставительство открылось в Норвегии в 2012 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, ираклий гарибашвили, илья дарчиашвили, норвегия, тбилиси, европа
политика, грузия, новости, ираклий гарибашвили, илья дарчиашвили, норвегия, тбилиси, европа
Глава МИД Норвегии проводит встречи в Тбилиси – что обсудила дипломат
Иностранный гость отметила, что ее визит служит тому, чтобы лучше узнать ситуацию в Грузии и регионе
ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Растущая динамика партнерских отношений и перспективы углубления будущего сотрудничества между Грузией и Норвегией – эти вопросы обсудили на встрече премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили с министром иностранных дел Новегии Анникен Хюитфельдт.
По информации пресс-службы администрации правительства, на встрече было отмечено, что значительная помощь Норвегии как одного из крупнейших международных доноров Грузии внесла существенный вклад в демократические реформы и институциональную модернизацию страны, а также в ее социально-экономическое развитие.
Также была подчеркнута необходимость тесного политического диалога. Разговор коснулся необходимости работы в направлении укрепления Черноморского союза.
"Было отмечено, что Грузия имеет стратегическое положение для энергетической безопасности Евросоюза. По словам премьер-министра, Грузия является надежным партнером и союзником Европы в регионе", - отмечено в сообщении пресс-службы.
Визит министра иностранных дел Норвегии стартовал в Тбилиси в понедельник. Первую встречу глава МИД Норвегии провела со своим грузинским коллегой Илией Дарчиашвили, после чего они выступили на совместной пресс-конференции.
"Грузия рассматривает Норвегию как близкого друга и надежного партнера, с которым связывают общие европейские ценности и интересы в построении более мирного, устойчивого и равноправного мира", - заявил Дарчиашвили.
В свою очередь, министр иностранных дел Норвегии отметила, что на встрече с грузинским коллегой был рассмотрен широкий спектр вопросов, перспективы укрепления двусторонних отношений, в том числе в плане туризма и торговли. Кроме того, по словам Хюитфельдт, стороны рассмотрели геополитический и региональный контекст.
"Мой визит служит тому, чтобы лучше узнать ситуацию в вашей стране, в регионе, чтобы укрепить блестящие и дружеские отношения между нашими странами", - отметила Хюитфельдт.
В рамках визита глава МИД Норвегии в вместе с министром иностранных дел Грузии приняла участие в церемонии официального открытия посольства Норвегии.
Грузия и Норвегия установили дипломатические отношения 5 июня 1992 года. Грузинское диппредставительство открылось в Норвегии в 2012 году.