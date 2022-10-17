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Глава МИД Норвегии проводит встречи в Тбилиси – что обсудила дипломат

Глава МИД Норвегии проводит встречи в Тбилиси – что обсудила дипломат

Иностранный гость отметила, что ее визит служит тому, чтобы лучше узнать ситуацию в Грузии и регионе 17.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-17T18:08+0400

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ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Растущая динамика партнерских отношений и перспективы углубления будущего сотрудничества между Грузией и Норвегией – эти вопросы обсудили на встрече премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили с министром иностранных дел Новегии Анникен Хюитфельдт.По информации пресс-службы администрации правительства, на встрече было отмечено, что значительная помощь Норвегии как одного из крупнейших международных доноров Грузии внесла существенный вклад в демократические реформы и институциональную модернизацию страны, а также в ее социально-экономическое развитие.Также была подчеркнута необходимость тесного политического диалога. Разговор коснулся необходимости работы в направлении укрепления Черноморского союза.Визит министра иностранных дел Норвегии стартовал в Тбилиси в понедельник. Первую встречу глава МИД Норвегии провела со своим грузинским коллегой Илией Дарчиашвили, после чего они выступили на совместной пресс-конференции."Грузия рассматривает Норвегию как близкого друга и надежного партнера, с которым связывают общие европейские ценности и интересы в построении более мирного, устойчивого и равноправного мира", - заявил Дарчиашвили.В свою очередь, министр иностранных дел Норвегии отметила, что на встрече с грузинским коллегой был рассмотрен широкий спектр вопросов, перспективы укрепления двусторонних отношений, в том числе в плане туризма и торговли. Кроме того, по словам Хюитфельдт, стороны рассмотрели геополитический и региональный контекст.В рамках визита глава МИД Норвегии в вместе с министром иностранных дел Грузии приняла участие в церемонии официального открытия посольства Норвегии.Грузия и Норвегия установили дипломатические отношения 5 июня 1992 года. Грузинское диппредставительство открылось в Норвегии в 2012 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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