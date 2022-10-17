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Грузия приняла участие в выставке горнолыжных курортов в Великобритании
Грузия приняла участие в выставке горнолыжных курортов в Великобритании
На выставке Грузия была представлена стендом, с помощью которого гости выставки могли ознакомиться с горными курортами страны 17.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-17T14:17+0400
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ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Национальная администрация туризма Грузии приняла участие в ежегодной выставке горнолыжных курортов "National Snow Show", прошедшей в Великобритании, сообщает пресс-служба ведомства.Администрация туризма Грузии предстала на выставке в Бирмингеме вместе с "Агентством горных трасс". На выставке присутствовали известные сноубордисты и лыжники, а также представители туристических организаций разных стран.На выставке Грузия была представлена стендом, с помощью которого гости выставки могли ознакомиться с горными курортами страны.На выставке были представлены горнолыжные курорты разных стран и известные бренды, выпускающие товары для горнолыжников.Национальное снежное шоу – это место, где британское лыжное и сноубордное сообщество может собраться вместе, подготовиться и спланировать свою следующую поездку на разных горнолыжных курортах мира."National Snow Show" – это событие для любителей зимнего спорта, шоу, созданное для лыжников, сноубордистов и тех, кто любит зимние горы. Здесь можно купить новейшую экипировку, технику и снаряжение, забронировать свой следующий зимний отпуск, вдохновиться знаменитостями зимнего спорта со всего мира.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, туризм, новости, великобритания, горнолыжные курорты грузии
грузия, туризм, новости, великобритания, горнолыжные курорты грузии
Грузия приняла участие в выставке горнолыжных курортов в Великобритании
14:17 17.10.2022 (обновлено: 14:40 17.10.2022)
На выставке Грузия была представлена стендом, с помощью которого гости выставки могли ознакомиться с горными курортами страны
ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Национальная администрация туризма Грузии приняла участие в ежегодной выставке горнолыжных курортов "National Snow Show", прошедшей в Великобритании, сообщает пресс-служба ведомства.
Администрация туризма Грузии предстала на выставке в Бирмингеме вместе с "Агентством горных трасс". На выставке присутствовали известные сноубордисты и лыжники, а также представители туристических организаций разных стран.
На выставке Грузия была представлена стендом, с помощью которого гости выставки могли ознакомиться с горными курортами страны.
На выставке были представлены горнолыжные курорты разных стран и известные бренды, выпускающие товары для горнолыжников.
Национальное снежное шоу – это место, где британское лыжное и сноубордное сообщество может собраться вместе, подготовиться и спланировать свою следующую поездку на разных горнолыжных курортах мира.
"National Snow Show" – это событие для любителей зимнего спорта, шоу, созданное для лыжников, сноубордистов и тех, кто любит зимние горы. Здесь можно купить новейшую экипировку, технику и снаряжение, забронировать свой следующий зимний отпуск, вдохновиться знаменитостями зимнего спорта со всего мира.