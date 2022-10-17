https://sputnik-georgia.ru/20221017/kamnepad-na-zapade-gruzii-doroga-v-svaneti-chastichno-otkryta-271396169.html
Камнепад на западе Грузии: дорога в Сванети частично открыта
Камнепад на западе Грузии: дорога в Сванети частично открыта
Движение автотранспорта на участке Кала-Ушгули было закрыто из-за камнепада 17.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-17T12:01+0400
2022-10-17T12:01+0400
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ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Движение транспорта на участке дороги внутригосударственного значения Зугдиди-Джвари-Местия-Ласдили, которая соединяет регионы Самегрело и Сванети, восстановлено в одностороннем порядке, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Грузии.Движение для всех видов автотранспорта на участке Кала-Ушгули закрыли из-за камнепада 15 октября. Речь идет о 180-184 километре дороги.Как отмечено в сообщении департамента, к этому времени продолжаются работы по расчистке дороги с целью восстановления движения автотранспорта в двухстороннем порядке.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, туризм, сванети
Камнепад на западе Грузии: дорога в Сванети частично открыта
12:01 17.10.2022 (обновлено: 12:27 17.10.2022)
Движение автотранспорта на участке Кала-Ушгули было закрыто из-за камнепада
ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Движение транспорта на участке дороги внутригосударственного значения Зугдиди-Джвари-Местия-Ласдили, которая соединяет регионы Самегрело и Сванети, восстановлено в одностороннем порядке, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Грузии.
Движение для всех видов автотранспорта на участке Кала-Ушгули закрыли из-за камнепада 15 октября. Речь идет о 180-184 километре дороги.
Как отмечено в сообщении
департамента, к этому времени продолжаются работы по расчистке дороги с целью восстановления движения автотранспорта в двухстороннем порядке.