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Камнепад на западе Грузии: дорога в Сванети частично открыта
Камнепад на западе Грузии: дорога в Сванети частично открыта
Движение автотранспорта на участке Кала-Ушгули было закрыто из-за камнепада 17.10.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Движение транспорта на участке дороги внутригосударственного значения Зугдиди-Джвари-Местия-Ласдили, которая соединяет регионы Самегрело и Сванети, восстановлено в одностороннем порядке, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Грузии.Движение для всех видов автотранспорта на участке Кала-Ушгули закрыли из-за камнепада 15 октября. Речь идет о 180-184 километре дороги.Как отмечено в сообщении департамента, к этому времени продолжаются работы по расчистке дороги с целью восстановления движения автотранспорта в двухстороннем порядке.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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грузия, новости, туризм, сванети
грузия, новости, туризм, сванети

Камнепад на западе Грузии: дорога в Сванети частично открыта

12:01 17.10.2022 (обновлено: 12:27 17.10.2022)
© photo: Sputnik / StringerРегион Сванети - сванские башни в селе Ушгули
Регион Сванети - сванские башни в селе Ушгули - Sputnik Грузия, 1920, 17.10.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Движение автотранспорта на участке Кала-Ушгули было закрыто из-за камнепада
ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Движение транспорта на участке дороги внутригосударственного значения Зугдиди-Джвари-Местия-Ласдили, которая соединяет регионы Самегрело и Сванети, восстановлено в одностороннем порядке, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Грузии.
Движение для всех видов автотранспорта на участке Кала-Ушгули закрыли из-за камнепада 15 октября. Речь идет о 180-184 километре дороги.
Как отмечено в сообщении департамента, к этому времени продолжаются работы по расчистке дороги с целью восстановления движения автотранспорта в двухстороннем порядке.
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