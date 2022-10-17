https://sputnik-georgia.ru/20221017/kitay-i-serbiya-vvodyat-zapret-na-eksport-gaza-271402584.html

Китай и Сербия вводят запрет на экспорт газа

Китай и Сербия вводят запрет на экспорт газа

По мнению СМИ, такие шаги Китая могут привести к сокращению поставок СПГ в Европу и обострению энергетического кризиса в случае холодной зимы 17.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-17T15:58+0400

2022-10-17T15:58+0400

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ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Регулятор Китая указал крупным государственным компаниям страны перестать перепродавать сжиженный природный газ (СПГ) покупателям в Европе, а также в другие страны Азии, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.Госкомпании, равно как и регулятор, не прокомментировали агентству эту информацию.У Китая крупные контракты на покупку СПГ у таких экспортеров, как США, и в этом году местные трейдеры перенаправили часть этих поставок в Европу из-за низкого спроса внутри страны, отмечает Блумберг.Как добавляет агентство, такие шаги Китая могут привести к сокращению поставок сжиженного газа в Европу и обострению энергетического кризиса там в случае холодной зимы.Правительство Сербии решило временно запретить экспорт природного газа, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина страны.Президент Сербии Александр Вучич в свете сообщений об угрозах газопроводу "Турецкий поток" 10 октября призвал МВД и спецслужбы усилить охрану газотранспортной системы страны, которая получает из российского газопровода голубое топливо. Тогда он напомнил, что только Белград в день расходует три миллиона кубических метров газа, а в сутки по газопроводу поступает шесть миллионов кубометров из РФ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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