https://sputnik-georgia.ru/20221017/kitay-prodvigaet-diplomatiyu-krupnoy-derzhavy-s-mestnoy-spetsifikoy---si-tszinpin-271386917.html

Китай продвигает дипломатию крупной державы с местной спецификой - Си Цзиньпин

Китай продвигает дипломатию крупной державы с местной спецификой - Си Цзиньпин

Двадцатый съезд Компартии Китая проходит в Пекине, в нем принимают участие почти 2,3 тысячи делегатов со всей страны 17.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-17T08:32+0400

2022-10-17T08:32+0400

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ТБИЛИСИ, 17 окт – Sputnik. Китай выступает за многосторонность в мире и решительно выступает против гегемонизма и политики грубой силы, заявил генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР Си ЦзиньпинОн выступил с докладом на открытии 20-го Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая в Пекине.Он также добавил, что КНР выступает за подлинную многосторонность, практикуя которую, занимаем ясную позицию против гегемонизма и политики грубой силы в мире.Он также добавил, что КНР выступает за подлинную многосторонность, практикуя которую, занимаем ясную позицию против гегемонизма и политики грубой силы в мире.ики грубой силы в мире.Двадцатый съезд Компартии Китая проходит в Пекине с 16 по 22 октября, в нем принимают участие почти 2,3 тысячи делегатов со всего Китая, представляющие свыше 96 миллионов членов КПК.Съезд подведет итоги пятилетней работы КПК, наметит цели, к достижению которых партия и страна будут стремиться в следующие пять лет, рассмотрит и одобрит поправки к Уставу партии, а также изберет новый состав Центрального комитета КПК и Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины.После закрытия съезда должен состояться первый пленум ЦК КПК 20-го созыва, который назначит высшее руководство партии - членов Политбюро и Постоянного комитета Политбюро. Наблюдатели полагают, что нынешний генсек КПК Си Цзиньпин останется на своем посту на третий срок.

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