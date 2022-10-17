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Китай продвигает дипломатию крупной державы с местной спецификой - Си Цзиньпин
Китай продвигает дипломатию крупной державы с местной спецификой - Си Цзиньпин
Двадцатый съезд Компартии Китая проходит в Пекине, в нем принимают участие почти 2,3 тысячи делегатов со всей страны 17.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-17T08:32+0400
2022-10-17T08:34+0400
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ТБИЛИСИ, 17 окт – Sputnik. Китай выступает за многосторонность в мире и решительно выступает против гегемонизма и политики грубой силы, заявил генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР Си ЦзиньпинОн выступил с докладом на открытии 20-го Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая в Пекине.Он также добавил, что КНР выступает за подлинную многосторонность, практикуя которую, занимаем ясную позицию против гегемонизма и политики грубой силы в мире.Он также добавил, что КНР выступает за подлинную многосторонность, практикуя которую, занимаем ясную позицию против гегемонизма и политики грубой силы в мире.ики грубой силы в мире.Двадцатый съезд Компартии Китая проходит в Пекине с 16 по 22 октября, в нем принимают участие почти 2,3 тысячи делегатов со всего Китая, представляющие свыше 96 миллионов членов КПК.Съезд подведет итоги пятилетней работы КПК, наметит цели, к достижению которых партия и страна будут стремиться в следующие пять лет, рассмотрит и одобрит поправки к Уставу партии, а также изберет новый состав Центрального комитета КПК и Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины.После закрытия съезда должен состояться первый пленум ЦК КПК 20-го созыва, который назначит высшее руководство партии - членов Политбюро и Постоянного комитета Политбюро. Наблюдатели полагают, что нынешний генсек КПК Си Цзиньпин останется на своем посту на третий срок.
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в мире, новости, политика, си цзиньпин, китай, пекин
в мире, новости, политика, си цзиньпин, китай, пекин

Китай продвигает дипломатию крупной державы с местной спецификой - Си Цзиньпин

08:32 17.10.2022 (обновлено: 08:34 17.10.2022)
© AP Photo / Ng Han GuanКитай отказался вводить санкции против России. Председатель КНР Си Цзиньпин
Китай отказался вводить санкции против России. Председатель КНР Си Цзиньпин - Sputnik Грузия, 1920, 17.10.2022
© AP Photo / Ng Han Guan
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Двадцатый съезд Компартии Китая проходит в Пекине, в нем принимают участие почти 2,3 тысячи делегатов со всей страны
ТБИЛИСИ, 17 окт – Sputnik. Китай выступает за многосторонность в мире и решительно выступает против гегемонизма и политики грубой силы, заявил генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР Си Цзиньпин
Он выступил с докладом на открытии 20-го Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая в Пекине.

"Мы всесторонне продвигаем дипломатию крупной державы с китайской спецификой, способствуем построению сообщества единой судьбы человечества, решительно защищаем беспристрастность и справедливость в международных отношениях", - сказал Си Цзиньпин.

Он также добавил, что КНР выступает за подлинную многосторонность, практикуя которую, занимаем ясную позицию против гегемонизма и политики грубой силы в мире.
Он также добавил, что КНР выступает за подлинную многосторонность, практикуя которую, занимаем ясную позицию против гегемонизма и политики грубой силы в мире.ики грубой силы в мире.
Двадцатый съезд Компартии Китая проходит в Пекине с 16 по 22 октября, в нем принимают участие почти 2,3 тысячи делегатов со всего Китая, представляющие свыше 96 миллионов членов КПК.
Съезд подведет итоги пятилетней работы КПК, наметит цели, к достижению которых партия и страна будут стремиться в следующие пять лет, рассмотрит и одобрит поправки к Уставу партии, а также изберет новый состав Центрального комитета КПК и Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины.
После закрытия съезда должен состояться первый пленум ЦК КПК 20-го созыва, который назначит высшее руководство партии - членов Политбюро и Постоянного комитета Политбюро. Наблюдатели полагают, что нынешний генсек КПК Си Цзиньпин останется на своем посту на третий срок.
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